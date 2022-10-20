https://uz.sputniknews.ru/20221020/urojay-zerna-v-rossii-pobil-istoricheskiy-rekord-29292852.html
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
Урожай зерна в России в этом году побил предыдущий рекорд 2017 года.
2022-10-20T09:48+0500
2022-10-20T09:48+0500
2022-10-20T09:48+0500
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урожай
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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза в своем Telegram-канале.Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе заседания оперштаба в ведомстве подтвердил планы по валовому сбору.Ранее рекордный урожай в России был собран в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы.
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урожай зерна в россии побил исторический рекорд урожай зерна в россии в этом году побил предыдущий рекорд 2017 года сколько зерна собрали в россии в 2022 году данные минсельхоза
урожай зерна в россии побил исторический рекорд урожай зерна в россии в этом году побил предыдущий рекорд 2017 года сколько зерна собрали в россии в 2022 году данные минсельхоза
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
Урожай зерна в России в этом году побил предыдущий рекорд 2017-го.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik.
Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна. Об этом сообщила
пресс-служба Минсельхоза в своем Telegram-канале.
"На данный момент собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается", — говорится в сообщении ведомства.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе заседания оперштаба в ведомстве подтвердил планы по валовому сбору.
"Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом", — подчеркнул он.
Ранее рекордный урожай в России был собран в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы.