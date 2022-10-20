https://uz.sputniknews.ru/20221020/uzbekistan-i-kazaxstan-dogovoryatsya-o-demarkatsii-granitsy-29306676.html

Узбекистан и Казахстан договорятся о демаркации границы

Узбекистан и Казахстан договорятся о демаркации границы

Что включает в себя проект договора о демаркации казахстанско-узбекской границы - в нашем материале.

2022-10-20T14:18+0500

2022-10-20T14:18+0500

2022-10-20T14:18+0500

политика

казахстан

узбекистан

демаркация

границы

проект

договор

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В Казахстане подготовили проект Договора между двумя республиками о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.В документе говорится, что начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.Конечной точкой госграниц, в свою очередь, является точка стыка государственных границ Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.Известно, что протяженность демаркированной линии государственной границы составляет 2356.666 км. Стороны в общей сложности установили 1301 пограничный знак на линии государственной границы.Также сообщается, что стороны установили 1672 пограничных столба, из которых 868 - основных (437 - установил Казахстан, 431 - Узбекистан), и 804 - пограничные (428 - установил Казахстан, 376 - Узбекистан).Данный проект договора предусматривает, что после его вступления в силу стороны каждые 10 лет будут проводить совместную проверку обозначения линии государственной границы. При этом, по согласованию сторон, сроки проверки могут быть изменены, а также могут проводиться совместные проверки обозначения линии государственной границы на ее отдельных участках.Кроме этого, ни одна из сторон не может устанавливать в одностороннем порядке на линии государственной границы пограничные или иные знаки, обозначающие государственную границу, не обозначенные в договоре.В данное время проект указа главы Казахстана о подписании договора внесен на рассмотрение президента Касым-Жомарта Токаева.

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узбекистан и казахстан договорятся о демаркации границы что включает в себя проект договора о демаркации казахстанско узбекской границы в казахстане подготовили проект договора между двумя республиками о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы