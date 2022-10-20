https://uz.sputniknews.ru/20221020/v-andijane-proydet-pervyy-mejdunarodnyy-ekoforum-29312821.html
В Андижане пройдет первый Международный экофорум
В Андижане пройдет первый Международный экофорум
Мероприятие будет организовано в рамках реализации постановления президента "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
2022-10-20T16:52+0500
2022-10-20T16:52+0500
2022-10-20T16:52+0500
общество
андижан
форум
президент
постановление
мероприятие
туризм
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В городе Ханабад Андижанской области пройдет l Международный форум экотуризма “Hanabad wellness-resort”. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследиия республики.Известно, что данный форум состоится 20-21 октября и организуется в рамках исполнения постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".Форум проводят Главное управление туризма и культурного наследия Андижанской области и хокимият области. Среди целей данного мероприятия обмен опытом Андижанской области и других регионов страны по вопросам охраны природы и сохранения экологии и разработка предложений и планов дальнейшего увеличения турпотока в Ханабад.Планируется, что форум будет проходить раз в два года в октябре. Он имеет международный статус. В этом году в мероприятии примут участие эксперты в области туризма, ученые и профессора из семи зарубежных государств: России, Казахстана, Кыргызстана, Китая и других.
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в андижане пройдет первый международный экофорум мероприятие будет организовано в рамках реализации постановления президента о дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма hanabad wellness resort ханабад
в андижане пройдет первый международный экофорум мероприятие будет организовано в рамках реализации постановления президента о дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма hanabad wellness resort ханабад
В Андижане пройдет первый Международный экофорум
Мероприятие будет организовано в рамках реализации постановления президента "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
В городе Ханабад Андижанской области пройдет l Международный форум экотуризма “Hanabad wellness-resort”. Об этом сообщает
пресс-служба министерства туризма и культурного наследиия республики.
Известно, что данный форум состоится 20-21 октября и организуется в рамках исполнения постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
Форум проводят Главное управление туризма и культурного наследия Андижанской области и хокимият области. Среди целей данного мероприятия обмен опытом Андижанской области и других регионов страны по вопросам охраны природы и сохранения экологии и разработка предложений и планов дальнейшего увеличения турпотока в Ханабад.
Планируется, что форум будет проходить раз в два года в октябре. Он имеет международный статус. В этом году в мероприятии примут участие эксперты в области туризма, ученые и профессора из семи зарубежных государств: России, Казахстана, Кыргызстана, Китая и других.