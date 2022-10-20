https://uz.sputniknews.ru/20221020/v-margilane-nachalsya-prazdnik-atlasa---video-29321222.html

В Маргилане начался "Праздник атласа" - видео

В Маргилане начался "Праздник атласа" - видео

В фестивале принимают участие около 90 опытных дизайнеров из 21 стран мира, известные деятели культуры и искусствоведы.

2022-10-20T19:15+0500

2022-10-20T19:15+0500

2022-10-20T20:55+0500

культура

маргилан

атлас

фестиваль традиционного текстиля "атлас байрами"

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами), сообщает корреспондент Sputnik.Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию традиционного узбекского текстиля.В празднике принимают участие около 90 опытных дизайнеров из 21страны мира, известные деятели культуры и искусствоведы.Одним из важных событий фестиваля стало включение Маргилана в сеть Всемирных городов ремесленников.Глава региона отметил, что такой статус Маргилану присвоен не случайно, так как город долгое время был историческим центром производства атласа и адраса.В фестивале принимают участие гости из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии. Италии и других стран."Атлас байрами будет проходит с 20 по 22 октября. В первые два дня фестиваля пройдут показы дизайнеров из Центральной Азии и Европы, а 22 октября откроется международная выставка традиционных тканей "Наследники Великого шелкового пути".

маргилан

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

маргилан праздник атлас байрами праздник атласа традиционный текстиль