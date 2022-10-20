В Маргилане начался "Праздник атласа" - видео
19:15 20.10.2022 (обновлено: 20:55 20.10.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами).
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В фестивале принимают участие около 90 опытных дизайнеров из 21 стран мира, известные деятели культуры и искусствоведы.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами), сообщает корреспондент Sputnik.
Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию традиционного узбекского текстиля.
В празднике принимают участие около 90 опытных дизайнеров из 21страны мира, известные деятели культуры и искусствоведы.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами).
В Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами).
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Одним из важных событий фестиваля стало включение Маргилана в сеть Всемирных городов ремесленников.
"Всемирный совет мастеров присвоил городу Маргилану звание "Город мастеров мира". На сегодняшний день такое признание получили 57 городов с 4 континентов мира", - заявил на торжественном открытии праздника хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров.
© “Ҳунарманд” уюшмаси “Атлас байрами” V халқаро анъанавий тўқимачилик фестивали
“Атлас байрами” V халқаро анъанавий тўқимачилик фестивали
© “Ҳунарманд” уюшмаси
Глава региона отметил, что такой статус Маргилану присвоен не случайно, так как город долгое время был историческим центром производства атласа и адраса.
"Есть достаточно научных и исторических подтверждений тому, что еще в 3 веке до нашей эры маргиланские мастера производили шелковые ткани и доставляли их из Азии в Европу" - сказал он.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами).
В Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами).
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В фестивале принимают участие гости из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии. Италии и других стран.
"Атлас байрами будет проходит с 20 по 22 октября. В первые два дня фестиваля пройдут показы дизайнеров из Центральной Азии и Европы, а 22 октября откроется международная выставка традиционных тканей "Наследники Великого шелкового пути".