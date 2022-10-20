https://uz.sputniknews.ru/20221020/v-stolitse-perekroyut-ryad-ulits--podrobnosti--29307291.html

В столице перекроют ряд улиц из-за Кубка Узбекистана по велоспорту – подробности

В столице перекроют ряд улиц из-за Кубка Узбекистана по велоспорту – подробности

Часть дорог перекроют в связи с проведением спортивных соревнований.

2022-10-20T13:39+0500

2022-10-20T13:39+0500

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общество

улица

дороги

спортивные соревнования

спорт

соревнования

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В столице республики перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка Узбекистана по шоссейному велоспорту. Об этом сообщает агентство "УзА".Известно, что соревнования будут проходить в Бостанлыкском районе Ташкента. В связи с этим, участок автотрассы "Ташкент – Чарвак" будет перекрыт в течение трех дней.Так, в четверг и пятницу с 8:00 до 14:00 движение транспорта будет ограничено с Чирчикской водозаборной плотины на 34-м км до 47-го км, а 22 октября дорога будет перекрыта с 34-го до 75-го км.

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в столице перекроют ряд улиц подробности часть дорог перекроют в связи с проведением спортивных соревнований кубка узбекистана по шоссейному велоспорту в ташкенте перекроют ряд улиц