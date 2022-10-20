https://uz.sputniknews.ru/20221020/v-uzbekistane-uprostyat-trebovaniya-k-ulichnoy-torgovle-29298388.html

В Узбекистане упростят требования к уличной торговле

В Узбекистане упростят требования к уличной торговле

Для торговли и общепита можно получить участки в аренду через автоматизированную систему "K-SAVDO" на онлайн-аукционах "E-auksion". Подробнее - в нашем материале.

2022-10-20T13:00+0500

2022-10-20T13:00+0500

2022-10-20T13:00+0500

общество

узбекистан

торговля

улица

аренда

аукцион

общепит

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Правительство Узбекистана внесло изменения в нормы ведения мобильной торговой деятельности. Новшества направлены на внедрение информационных технологий, а также прозрачного порядка распределения земельных участков.В частности, разрешено предоставлять для торговли временно неиспользуемые земельные участки государственных организаций и местных органов власти, в том числе в сфере благоустройства и дорог, резервные земельные участки.Их можно получить в аренду через автоматизированную систему "K-SAVDO" на онлайн-аукционах "E-auksion" сроком до трех лет для размещения передвижных объектов торговли (для холодильников – до 10 лет) или организации сезонных кафе.Также отменяется запрет на размещение мобильных торговых объектов в административных зданиях, на остановках общественного транспорта, на расстоянии менее 15 метров перед пешеходными переходами.Участки, примыкающие к учреждению общепита в радиусе пяти метров от него, также передаются в аренду для торговли без проведения онлайн-аукциона.Кроме этого, в уличных торговых объектах разрешат продавать еду с организацией закусочных.Наряду с этим, правительство одобрило ведение следующих видов деятельности:К мобильным торговым объектам относятся: лотки, палатки, торговые тележки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, фудтраки, торговые автоматы, тонары, мобильные контейнеры, легкие конструкции и подобные объекты площадью не более 100 кв. м.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане упростят требования к уличной торговле для торговли и общепита можно получить участки в аренду через автоматизированную систему k savdo на онлайн-аукционах eauksion