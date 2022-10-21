https://uz.sputniknews.ru/20221021/eks-prezident-moldovy-voronin-rasskazal-kto-na-samom-dele-upravlyaet-stranoy-29351194.html

Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной

Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной

Правящая партия Молдовы пришла к власти только благодаря Западу, теперь же страной фактически управляет американский посол.

2022-10-21T19:00+0500

2022-10-21T19:00+0500

2022-10-21T19:00+0500

видео

молдова

президент

партия

запад

америка

посол сша

посол

власть

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал третий президент Республики Молдова, лидер партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин. Зачем страна портит отношения с Беларусью? Почему народ Молдовы требует отставки действующей власти? Что может спасти страну от мрачного будущего, к которому ее ведёт Санду? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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экс президент молдовы воронин рассказал кто на самом деле управляет страной правящая партия молдовы пришла к власти только благодаря западу теперь же страной фактически управляет американский посол