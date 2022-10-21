https://uz.sputniknews.ru/20221021/eks-prezident-moldovy-voronin-rasskazal-kto-na-samom-dele-upravlyaet-stranoy-29351194.html
Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной
Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной
Правящая партия Молдовы пришла к власти только благодаря Западу, теперь же страной фактически управляет американский посол.
2022-10-21T19:00+0500
2022-10-21T19:00+0500
2022-10-21T19:00+0500
видео
молдова
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партия
запад
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посол сша
посол
власть
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал третий президент Республики Молдова, лидер партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин. Зачем страна портит отношения с Беларусью? Почему народ Молдовы требует отставки действующей власти? Что может спасти страну от мрачного будущего, к которому ее ведёт Санду? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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экс президент молдовы воронин рассказал кто на самом деле управляет страной правящая партия молдовы пришла к власти только благодаря западу теперь же страной фактически управляет американский посол
экс президент молдовы воронин рассказал кто на самом деле управляет страной правящая партия молдовы пришла к власти только благодаря западу теперь же страной фактически управляет американский посол
Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной
Правящая партия Молдовы пришла к власти только благодаря Западу, теперь же страной фактически управляет американский посол.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал третий президент Республики Молдова, лидер партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин.
Зачем страна портит отношения с Беларусью? Почему народ Молдовы требует отставки действующей власти? Что может спасти страну от мрачного будущего, к которому ее ведёт Санду? Обо всем этом смотрите в нашем видео.