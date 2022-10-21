https://uz.sputniknews.ru/20221021/gde-v-rossii-rasprostranen-uzbekskiy-yazyk-29336231.html

В каких регионах России распространен узбекский язык

В каких регионах России распространен узбекский язык

21 октября в Узбекистане отмечают День узбекского языка.

2022-10-21T12:21+0500

2022-10-21T12:21+0500

2022-10-21T12:29+0500

инфографика

россия

узбекский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/15/29335900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f58d0c51f9259bff22a06f40bc72c7f2.png

В пятницу в Узбекистане праздник - День узбекского языка. Сейчас около 50 млн человек говорят на узбекском языке во всем мире, также его изучают в разных концах планеты.Узбекский язык используют и учат и на территории России. В каких российских регионах он распространен больше всего - смотрите в нашей инфографике.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

где в россии распространен узбекский язык 21 октября в узбекистане отмечают день узбекского языка в каких регионах россии говорят на узбекском распространен узбекский язык больше всего графика данные