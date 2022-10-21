https://uz.sputniknews.ru/20221021/gde-v-rossii-rasprostranen-uzbekskiy-yazyk-29336231.html
В каких регионах России распространен узбекский язык
В каких регионах России распространен узбекский язык
21 октября в Узбекистане отмечают День узбекского языка.
2022-10-21T12:21+0500
2022-10-21T12:21+0500
2022-10-21T12:29+0500
инфографика
россия
узбекский язык
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В пятницу в Узбекистане праздник - День узбекского языка. Сейчас около 50 млн человек говорят на узбекском языке во всем мире, также его изучают в разных концах планеты.Узбекский язык используют и учат и на территории России. В каких российских регионах он распространен больше всего - смотрите в нашей инфографике.
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где в россии распространен узбекский язык 21 октября в узбекистане отмечают день узбекского языка в каких регионах россии говорят на узбекском распространен узбекский язык больше всего графика данные
где в россии распространен узбекский язык 21 октября в узбекистане отмечают день узбекского языка в каких регионах россии говорят на узбекском распространен узбекский язык больше всего графика данные
В каких регионах России распространен узбекский язык
12:21 21.10.2022 (обновлено: 12:29 21.10.2022)
21 октября в Узбекистане отмечают День узбекского языка.
В пятницу в Узбекистане праздник - День узбекского языка. Сейчас около 50 млн человек говорят на узбекском языке во всем мире, также его изучают в разных концах планеты.
Узбекский язык используют и учат и на территории России. В каких российских регионах он распространен больше всего - смотрите в нашей инфографике.