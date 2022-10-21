https://uz.sputniknews.ru/20221021/glavy-uzbekistana-i-turkmenistana-dogovorilis-razvivat-transportnye-koridory-29339057.html
Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили открытие зоны приграничной торговли
Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили открытие зоны приграничной торговли
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Туркменистане.
2022-10-21T11:24+0500
2022-10-21T11:24+0500
2022-10-21T11:35+0500
политика
узбекистан
туркменистан
торговля
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Это уже шестая встреча лидеров двух государств за последние месяцы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе переговоров Мирзиёев отметил последовательное расширение и прогресс по всем направлениям многопланового и взаимовыгодного узбекско-туркменского сотрудничества.Известно, что узбекско-туркменская зона приграничной торговли послужит дальнейшему наращиванию контактов между деловыми кругами, а также созданию новых рабочих мест в регионах. Лидеры двух государств дадут старт ее созданию сегодня.Стороны уделили особое внимание развитию проектов кооперации и достигли договоренности об усилении работы по формированию и реализации новых проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, химическая отрасль и сельское хозяйство.Кроме этого, в ходе переговоров транспортная сфера была определена как одно из стратегических направлений взаимодействия. Президенты договорились активно развивать коридоры по линиям "Восток – Запад" и "Север – Юг", в том числе, используя возможности порта Туркменбаши.Также Узбекистан и Туркменистан активно сотрудничают в водной сфере – страны совместно обеспечивают реализацию подписанного в Ташкенте Соглашения по реке Амударье.Среди приоритетов взаимоотношений Узбекистана и Туркменистана также обозначены дальнейшее наращивание межрегиональных связей и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества. Так, в следующем году в обоих государствах пройдут взаимные Дни культуры и кино, различные молодежные фестивали.
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главы узбекистана и туркменистана обсудили открытие зоны приграничной торговли президент узбекистана шавкат мирзиёев находится с официальным визитом в туркменистане переговоры в расширенном формате
главы узбекистана и туркменистана обсудили открытие зоны приграничной торговли президент узбекистана шавкат мирзиёев находится с официальным визитом в туркменистане переговоры в расширенном формате
Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили открытие зоны приграничной торговли
11:24 21.10.2022 (обновлено: 11:35 21.10.2022)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Туркменистане.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik.
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Это уже шестая встреча лидеров двух государств за последние месяцы. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
В ходе переговоров Мирзиёев отметил последовательное расширение и прогресс по всем направлениям многопланового и взаимовыгодного узбекско-туркменского сотрудничества.
Известно, что узбекско-туркменская зона приграничной торговли послужит дальнейшему наращиванию контактов между деловыми кругами, а также созданию новых рабочих мест в регионах. Лидеры двух государств дадут старт ее созданию сегодня.
Стороны уделили особое внимание развитию проектов кооперации и достигли договоренности об усилении работы по формированию и реализации новых проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, химическая отрасль и сельское хозяйство.
Кроме этого, в ходе переговоров транспортная сфера была определена как одно из стратегических направлений взаимодействия. Президенты договорились активно развивать коридоры по линиям "Восток – Запад" и "Север – Юг", в том числе, используя возможности порта Туркменбаши.
Также Узбекистан и Туркменистан активно сотрудничают в водной сфере – страны совместно обеспечивают реализацию подписанного в Ташкенте Соглашения по реке Амударье.
Среди приоритетов взаимоотношений Узбекистана и Туркменистана также обозначены дальнейшее наращивание межрегиональных связей и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества. Так, в следующем году в обоих государствах пройдут взаимные Дни культуры и кино, различные молодежные фестивали.