https://uz.sputniknews.ru/20221021/mirziyoev-i-berdymuxamedov-proveli-peregovory--podrobnosti-29335118.html

Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры — подробности

Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры — подробности

Что обсудили лидеры двух государств в рамках переговоров в узком формате - читайте в нашем материале.

2022-10-21T10:45+0500

2022-10-21T10:45+0500

2022-10-21T10:45+0500

политика

шавкат мирзиёев

переговоры

лидер

государство

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате в резиденции "Огузхан" в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Лидеры обсудили вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, основанных на "многовековых узах дружбы и добрососедства" между народами двух государств.В частности, президенты обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, водной, аграрной и других сферах.В ходе переговоров было отмечено, что за последние годы удалось достичь прорыва по всем направлениям практического взаимодействия — на основе "дорожной карты" успешно реализуются договорённости, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне.Кроме этого, правительства, министерства, ведомства и регионы Узбекистана и Туркменистана осуществляют регулярные контакты и плодотворные обмены.Главы государств выразили уверенность, что нынешняя встреча даст новый мощный импульс развитию многогранных узбекско-туркменских отношений стратегического партнёрства.Также в ходе переговоров Мирзиёев и Бердымухамедов обменялись мнениями по международной и региональной повестке, в том числе обсудили вопросы углубления сотрудничества в Центральной Азии.

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