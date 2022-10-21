https://uz.sputniknews.ru/20221021/mirziyoev-pozdravil-jiteley-respubliki-s-dnem-uzbekskogo-yazyka-29334157.html

Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка

Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка

В пятницу, 21 октября, в Узбекистане отмечают праздник - День узбекского языка.

2022-10-21T10:34+0500

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общество

шавкат мирзиёев

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узбекский язык

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В своем поздравлении президент отметил, что "для каждого человека родной язык, определяющий его самосознание и духовный мир, является такой же священной ценностью, так же дорог и почитаем, как Родина, где он вырос, родители, подарившие жизнь и воспитавшие его".Глава государства также заявил, что в последние годы в республике начался новый этап в развитии узбекского языка, повышении его роли в жизни людей. Он назвал "историческим событием установление 21 октября Днем праздника узбекского языка", а также напомнил, что в данное время в стране приняты указы, постановления, другие нормативные акты, направленные на повышение авторитета и статуса государственного языка. Кроме этого, реализуются соответствующие концепция и программа, рассчитанные на 2020-2030 годы.Также он рассказал, что в республике приняли законы, которые определяют выпуск на государственном языке рекламных и иных материалов, и конкретные требования к уровню знания узбекского языка для поступления на государственную гражданскую службу.Известно, что в составе Кабмина создан Департамент по вопросам духовности и развития государственного языка. В центре и на местах действуют курсы обучения государственному языку.Кроме этого, создан пятитомный "Толковый словарь узбекского языка", словари терминов в более чем десяти сферах, фундаментальный тридцатитомный труд "Узбекское навоиведение периода независимости". Также, по словам президента, в данное время идет работа над изданием сборника "Шедевры тюркской литературы" в 100 томах на узбекском языке.Мирзиёев отметил, что около 50 млн человек по всему миру говорят на узбекском языке, также узбекский изучают во многих странах мира.Помимо прочего, президент упомянул, что узбекистанцы "должны продолжить реализацию задач по развитию узбекского языка, направленных на становление Нового Узбекистана и формирование фундамента новой эпохи – Третьего Ренессанса" в республике.Узбекистанский лидер подчеркнул важность эффективной борьбы против "явлений, негативно влияющих на мировоззрение, поведение и языковую культуру молодежи, особенно против угроз в духовной сфере, все шире распространяющихся через различные электронные средства".Также Мирзиёев пожелал узбекистанцам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

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мирзиёев поздравил жителей республики с днем узбекского языка в пятницу 21 октября в узбекистане отмечают праздник день узбекского языка когда учредили что за праздник дата