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Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка
Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка
В пятницу, 21 октября, в Узбекистане отмечают праздник - День узбекского языка.
2022-10-21T10:34+0500
2022-10-21T10:34+0500
2022-10-21T10:34+0500
общество
шавкат мирзиёев
республика
жители
праздник
узбекский язык
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В своем поздравлении президент отметил, что "для каждого человека родной язык, определяющий его самосознание и духовный мир, является такой же священной ценностью, так же дорог и почитаем, как Родина, где он вырос, родители, подарившие жизнь и воспитавшие его".Глава государства также заявил, что в последние годы в республике начался новый этап в развитии узбекского языка, повышении его роли в жизни людей. Он назвал "историческим событием установление 21 октября Днем праздника узбекского языка", а также напомнил, что в данное время в стране приняты указы, постановления, другие нормативные акты, направленные на повышение авторитета и статуса государственного языка. Кроме этого, реализуются соответствующие концепция и программа, рассчитанные на 2020-2030 годы.Также он рассказал, что в республике приняли законы, которые определяют выпуск на государственном языке рекламных и иных материалов, и конкретные требования к уровню знания узбекского языка для поступления на государственную гражданскую службу.Известно, что в составе Кабмина создан Департамент по вопросам духовности и развития государственного языка. В центре и на местах действуют курсы обучения государственному языку.Кроме этого, создан пятитомный "Толковый словарь узбекского языка", словари терминов в более чем десяти сферах, фундаментальный тридцатитомный труд "Узбекское навоиведение периода независимости". Также, по словам президента, в данное время идет работа над изданием сборника "Шедевры тюркской литературы" в 100 томах на узбекском языке.Мирзиёев отметил, что около 50 млн человек по всему миру говорят на узбекском языке, также узбекский изучают во многих странах мира.Помимо прочего, президент упомянул, что узбекистанцы "должны продолжить реализацию задач по развитию узбекского языка, направленных на становление Нового Узбекистана и формирование фундамента новой эпохи – Третьего Ренессанса" в республике.Узбекистанский лидер подчеркнул важность эффективной борьбы против "явлений, негативно влияющих на мировоззрение, поведение и языковую культуру молодежи, особенно против угроз в духовной сфере, все шире распространяющихся через различные электронные средства".Также Мирзиёев пожелал узбекистанцам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
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мирзиёев поздравил жителей республики с днем узбекского языка в пятницу 21 октября в узбекистане отмечают праздник день узбекского языка когда учредили что за праздник дата
мирзиёев поздравил жителей республики с днем узбекского языка в пятницу 21 октября в узбекистане отмечают праздник день узбекского языка когда учредили что за праздник дата
Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка
В пятницу, 21 октября, в Узбекистане отмечают праздник - День узбекского языка.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В своем поздравлении президент отметил, что "для каждого человека родной язык, определяющий его самосознание и духовный мир, является такой же священной ценностью, так же дорог и почитаем, как Родина, где он вырос, родители, подарившие жизнь и воспитавшие его".
"Сегодня бережное сохранение и развитие этого бесценного богатства, зеркала души и интеллектуального потенциала нашего народа является для нас одной из самых важных задач", - подчеркнул Мирзиёев.
Глава государства также заявил, что в последние годы в республике начался новый этап в развитии узбекского языка, повышении его роли в жизни людей.
Он назвал "историческим событием установление 21 октября Днем праздника узбекского языка", а также напомнил, что в данное время в стране приняты указы, постановления, другие нормативные акты, направленные на повышение авторитета и статуса государственного языка. Кроме этого, реализуются соответствующие концепция и программа, рассчитанные на 2020-2030 годы.
Также он рассказал, что в республике приняли законы, которые определяют выпуск на государственном языке рекламных и иных материалов, и конкретные требования к уровню знания узбекского языка для поступления на государственную гражданскую службу.
Известно, что в составе Кабмина создан Департамент по вопросам духовности и развития государственного языка. В центре и на местах действуют курсы обучения государственному языку.
Кроме этого, создан пятитомный "Толковый словарь узбекского языка", словари терминов в более чем десяти сферах, фундаментальный тридцатитомный труд "Узбекское навоиведение периода независимости". Также, по словам президента, в данное время идет работа над изданием сборника "Шедевры тюркской литературы" в 100 томах на узбекском языке.
Мирзиёев отметил, что около 50 млн человек по всему миру говорят на узбекском языке, также узбекский изучают во многих странах мира.
"Вместе с тем сегодня большое значение придается сохранению и развитию языков, культуры и ценностей разных наций и народностей, представители которых проживают в нашей стране. Мы и в будущем последовательно продолжим работу в этом направлении", - особо выделил глава государства.
Помимо прочего, президент упомянул, что узбекистанцы "должны продолжить реализацию задач по развитию узбекского языка, направленных на становление Нового Узбекистана и формирование фундамента новой эпохи – Третьего Ренессанса" в республике.
Узбекистанский лидер подчеркнул важность эффективной борьбы против "явлений, негативно влияющих на мировоззрение, поведение и языковую культуру молодежи, особенно против угроз в духовной сфере, все шире распространяющихся через различные электронные средства".
"В этой связи одной из наших неотложных задач является перевод языка информационно-коммуникационных технологий на узбекский, дальнейшее обогащение национального сегмента глобальной сети Интернет, издание нового поколения словарей и разговорников узбекского и иностранных языков. Необходимо создать прочную основу для развития узбекского языка как языка науки и инноваций посредством перевода на него ценных источников и ресурсов о достижениях мирового прогресса", - заключил он.
Также Мирзиёев пожелал узбекистанцам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.