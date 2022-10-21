https://uz.sputniknews.ru/20221021/pochemu-mirziyoevu-podarili-imenno-alabaya-znachenie-porody-v-turkmenskoy-kulture-29358302.html

Почему Мирзиёеву подарили именно алабая: значение породы в туркменской культуре

Почему Мирзиёеву подарили именно алабая: значение породы в туркменской культуре

В ходе визита в Туркменистан Шавкату Мирзиёеву подарили щенка собаки породы "алабай". Какое значение имеют алабаи для туркменского народа и культуры этого государства – читайте в нашем материале.

2022-10-21T19:32+0500

2022-10-21T19:32+0500

2022-10-21T19:32+0500

культура

алабай

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Туркменистане. В среду узбекистанский лидер встретился с председателем Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, который презентовал ему в качестве подарка щенка туркменского алабая.История возникновения алабаевДанная порода - одна из древнейших на Земле, признанный надежный сторож и защитник своего хозяина. Такое мнение разделяют не только ученые, но и историк Овез Гундогдыев, который посвятил много лет изучению культурного наследия Туркменистана.Известно, что туркменский алабай или волкодав является разновидностью среднеазиатской овчарки. Одно из первых изображений алабая на территории Туркменистана датируется II веком до н.э. На нем изображен мальчик, который придерживает за ошейник свирепого львоподобного пса на парфянском ритоне (рогообразном сосуде из слоновой кости). Сосуд был обнаружен при раскопках на городище Старая Ниса под Ашхабадом.Ученые высказывают мнение, что родиной этой древнейшей породы является Центральная Азия. Именно оттуда впоследствии они были вывезены в Месопотамию, Индию, Китай."Гигантские доги" также упоминались в китайских источниках. Именно пес породы "алабай" был подарен китайскому императору в 1121 году до н.э. одним из среднеазиатских правителей. По мнению палеонтологов, в результате скрещивания разных форм местных собак, очень близких по типу, на территории Туркменистана была выведена порода собак, которая известна под названием "алабай".Алабаи всегда играли важную роль в жизни туркмен и их предков, так как именно эта порода превосходно охраняет скот. Так, в собрании священных текстов зороастрийцев "Авеста" предусмотрены суровые наказания за увечья или даже просто за плохое кормление собак.Там же и объясняется, почему пастушью соачку так высоко ценили в древние времена.В 1927 году профессор Сергей Боголюбский первым описал условия жизни и экстерьер алабая и высказался против того, чтобы алабая называли примитивной породой.Несмотря на то, что, начиная с 1931 года, алабая частично использовали пограничники в патрульной и сторожевой службе, и в том же году был разработан его стандарт, этой породе не было уделено должного внимания.В 1939 году Центральная школа служебного собаководства пограничных войск решила провести с алабаями опытную работу, которая показала, что они обладают великолепным чутьем и способностью к дрессировке на розыскной и сторожевой службе.Всесоюзные соревнования служебных собак 1939 года, в свою очередь, наглядно продемонстрировали преимущество алабаев по всем службам: Арчи стал победителем по розыскной службе, Пакет — по сторожевой, Кызыл — по караульной. Таким образом, алабаи превзошли на состязаниях представителей прославленных европейских служебных пород.Однако и после этого с алабаями не проводили заводской работы в питомниках. Их широко использовали в караульной службе, а в остальном выбор пал на немецкую овчарку. Туркменские же чабаны продолжали работать с породой, активно используя алабаев, как многие тысячелетия назад, в охране и выпасе скота.Стандарт и особенности породыЩенкам туркменских алабаев обязательно купируют уши и хвосты, посыпая раны золой. На хвосте оставляют 4-5 позвонков от основания. Этот древний обычай имеет практическое значение. Таким образом, у собак удаляют наиболее уязвимые места, которые можно травмировать во время схваток. Помимо этого, срезание ушных раковин приводит к улучшению слуха.Щенят алабаев приучают только к командам хозяина и с детства натаскивают на волка, стравливая с волчатами или кидая им шкуру. Впоследствии собаки не боятся запахов крупных хищников и перенимают их повадки в схватках. Также щенки постоянно находятся при отарах и сопровождают их при переходах. Слабые животные отсеиваются, но выжившие собаки вырастают здоровыми, сильными, с хорошо развитыми реакциями.Резко континентальный климат Туркменистана, где в пустынях бесконечные ветры и холод сменяются жарой, а питьевой режим ограничен, требует от собак для преодоления больших расстояний при перегонах отар хорошо развитой дыхательной и локомоторной систем. Они необходимы не только для преодоления трудных условий существования, но и для борьбы с хищниками.Движения у алабая неторопливые, что некоторые исследователи принимают за "тяжелую рысь". На самом деле бег у этой породы свободный, однако стада передвигаются медленно, поэтому и движения алабая экономичны и пружинисты. Помимо прочего, на месте выпаса скота алабай выполняет роль стража, занимая позицию на возвышенности. В случае возникающей угрозы представители этой породы способны на молниеносные броски.Значение алабая в культуре ТуркменистанаСейчас алабаи, как и знаменитые ахалтекинские скакуны, являются настоящим достоянием Туркменистана. Поэтому вывезти за границу чистокровное животное без официальных документов и разрешения невозможно.Алабай в качестве подарка символизирует огромное уважение к человеку, которому он предназначен. Данную породу настолько высоко ценят в Туркменистане, что посвящают ей стихи, выпускают специализированные журналы, проводят форумы и исследования.Так, в стране функционирует Международная ассоциация "Туркменские Алабаи" и учреждён праздник, посвящённый этой уникальной породе собак. Ведётся активная работа по разведению чистокровных алабаев, строятся питомники и хозяйственные помещения, кинологические центры. Помимо прочего, в будущем планирутся включить искусство сейисования ахалтекинских скакунов и разведения туркменских алабаев в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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