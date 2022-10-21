https://uz.sputniknews.ru/20221021/poteplenie-i-tuman-prognoz-pogody-na-21-oktyabrya-29334035.html

Потепление и туман: прогноз погоды на 21 октября

Потепление и туман: прогноз погоды на 21 октября

Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-10-21T13:38+0500

2022-10-21T13:38+0500

2022-10-21T13:38+0500

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В пятницу в Узбекистане ожидается погода без осадков. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 20-25 градуса. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 22-24 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 10-15 градусов.

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