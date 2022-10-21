https://uz.sputniknews.ru/20221021/poteplenie-i-tuman-prognoz-pogody-na-21-oktyabrya-29334035.html
Потепление и туман: прогноз погоды на 21 октября
Потепление и туман: прогноз погоды на 21 октября
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-10-21T13:38+0500
2022-10-21T13:38+0500
2022-10-21T13:38+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В пятницу в Узбекистане ожидается погода без осадков. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 20-25 градуса. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 22-24 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 10-15 градусов.
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потепление и туман прогноз погоды на 21 октября узбекистан ташкент бухара фергана самарканд навои каракалпакстан какая погода ожидается в пятницу на территории республики
потепление и туман прогноз погоды на 21 октября узбекистан ташкент бухара фергана самарканд навои каракалпакстан какая погода ожидается в пятницу на территории республики
Потепление и туман: прогноз погоды на 21 октября
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане ожидается погода без осадков. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 20-25 градуса. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 22-24 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 10-15 градусов.