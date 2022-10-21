https://uz.sputniknews.ru/20221021/pravooxraniteli-kazaxstana-zaderjali-opg-vymogavshuyu-dengi-na-granitse-s-uzbekistanom-29348092.html

Правоохранители Казахстана задержали ОПГ, вымогавшую деньги на границе с Узбекистаном

Правоохранители Казахстана задержали ОПГ, вымогавшую деньги на границе с Узбекистаном

Члены банды вымогали деньги рядом с пограничным КПП "Тажен".

2022-10-21T16:08+0500

2022-10-21T16:08+0500

2022-10-21T16:10+0500

происшествия

казахстан

группировка

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кпп

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана при участии спецподразделения задержали лидера и членов организованной преступной группы "Бейнеуские", которые совершили ряд тяжких преступлений. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.В пресс-службе КНБ заявили, что спецоперация по ликвидации ОПГ была проведена 11 октября.Известно, что участники группировки подозреваются в вымогательстве денег с иностранных и частных перевозчиков на КПП, который расположен на границе Узбекистана и Казахстана.Так, в ходе операции были задержаны лидер преступной группировки и пять ее активных членов. В настоящее время они взяты под стражу. Оперативники проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

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правоохранители казахстана задержали опг вымогавшую деньги на границе с узбекистаном члены банды вымогали деньги рядом с пограничным кпп тажен бейнеуские задержание