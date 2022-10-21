https://uz.sputniknews.ru/20221021/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-rezidentsiyu-prezidenta-turkmenistana--foto-29333221.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в резиденцию президента Туркменистана – фото
Шавкат Мирзиёев прибыл в резиденцию президента Туркменистана – фото
В честь глав двух государств в резиденции "Огузхан" прозвучали национальные гимны Узбекистана и Туркменистана.
2022-10-21T09:56+0500
2022-10-21T09:56+0500
2022-10-21T10:00+0500
политика
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гимн узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В пятницу в резиденции президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Огузхан" прошла торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Рота почётного караула торжественным маршем прошла перед главами государств. Также в честь узбекистанского и туркменского лидеров прозвучали национальные гимны двух стран.В церемонии приняли участие члены официальных делегаций Узбекистана и Туркменистана.После торжественной церемонии начнутся официальные встречи и переговоры между делегациями двух государств. В данное время Мирзиёев и Бердымухамедов проводят переговоры в узком формате.Напомним: Шавкат Мирзиёев 20 октября прибыл в Туркменистан с официальным визитом по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова.В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. По итогам саммита планируется подписание более десяти документов по приоритетным направлениям взаимодействия.Важными пунктами программы визита станут также открытие парка “Ташкент” в городе Ашхабаде и запуск Зоны приграничной торговли “Хорезм - Дашогуз”.
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шавкат мирзиёев прибыл в резиденцию президента туркменистана фото в честь глав двух государств в резиденции огузхан прозвучали национальные гимны узбекистана и туркменистана
шавкат мирзиёев прибыл в резиденцию президента туркменистана фото в честь глав двух государств в резиденции огузхан прозвучали национальные гимны узбекистана и туркменистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в резиденцию президента Туркменистана – фото
09:56 21.10.2022 (обновлено: 10:00 21.10.2022)
В честь глав двух государств в резиденции "Огузхан" прозвучали национальные гимны Узбекистана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В пятницу в резиденции президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Огузхан" прошла торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Рота почётного караула торжественным маршем прошла перед главами государств. Также в честь узбекистанского и туркменского лидеров прозвучали национальные гимны двух стран.
В церемонии приняли участие члены официальных делегаций Узбекистана и Туркменистана.
После торжественной церемонии начнутся официальные встречи и переговоры между делегациями двух государств. В данное время Мирзиёев и Бердымухамедов проводят переговоры в узком формате.
Напомним: Шавкат Мирзиёев 20 октября прибыл в Туркменистан с официальным визитом по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова.
В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. По итогам саммита планируется подписание более десяти документов по приоритетным направлениям взаимодействия.
Важными пунктами программы визита станут также открытие парка “Ташкент” в городе Ашхабаде и запуск Зоны приграничной торговли “Хорезм - Дашогуз”.