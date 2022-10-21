https://uz.sputniknews.ru/20221021/spasenie-arala-i-pomosch-afganistanu---kakix-dogovorennostey-dostigli-tashkent-i-ashxabad-29351850.html
Спасение Арала и помощь Афганистану - каких договоренностей достигли Ташкент и Ашхабад
Спасение Арала и помощь Афганистану - каких договоренностей достигли Ташкент и Ашхабад
Узбекистан и Туркменистан подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства. Самое важное из документа – в обзоре Sputnik.
2022-10-21T16:47+0500
2022-10-21T16:47+0500
2022-10-21T16:47+0500
политика
узбекистан
туркменистан
декларация
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Завершается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан. Итоги официальной поездки можно подводить уже сейчас: очевидно, что страны выходят на новый уровень сотрудничества. Об этом говорят как минимум проявления культурной дипломатии в виде подарка от председателя Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедова – щенка алабая, ведь эта собака считается национальным достоянием Туркменистана, представителей данной породы дарят только самым уважаемым гостям.Подписанные в ходе визита документы тоже поражают объемами – Узбекистан и Туркменистан подписали 14 соглашений, договоренностей и планов. Венчает этот пакет документов Декларация об углублении стратегического партнёрства между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, которая появилась в открытом доступе сегодня.Самое важное из документа – в нашем обзоре.Что стало основой ДекларацииДоговор о дружбе сотрудничестве и взаимопомощи между Узбекистаном и Туркменистаном от 16 января 1996 года, а также Договор о стратегическом партнерстве между странами от 6 марта 2017 года.Новый документ четко прописывает принципы будущего сотрудничества двух государств: взаимоуважение, невмешательство во внутренние дела друг друга, признание равенства и суверенитета.Какие сферы затрагивает Декларация:Политическое взаимодействиеСогласно Декларации, президенты Узбекистана и Туркменистана будут проводить регулярные встречи "для определения приоритетных форм дальнейшего развития сотрудничества". Также будет развиваться формат межпарламентского диалога.Кроме этого, Узбекистан и Туркменистан будут взаимодействовать в рамках международных организаций - ООН, СНГ, консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации тюркских государств.Единое видение ситуации с АфганистаномУзбекистан и Туркменистан высказывают идентичные мнения по содействию Афганистану в его восстановлении. "Продолжение социально-экономического содействия и реализации проектов развития крайне необходимы для предотвращения гуманитарного кризиса, стабилизации обстановки и постконфликтной реконструкции Афганистана", сказано в Декларации.Управление водными ресурсамиУзбекистан и Туркменистан выступают за "конструктивный диалог в сфере справедливого использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии". Согласно Декларации, государства "рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии". Взаимодействие означает реализацию "экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы".ТорговляУзбекистан и Туркменистан намерены увеличить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на рынки друг друга. Более того, стороны подтвердили развитие торговых зон в приграничных территориях и реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации.БезопасностьУзбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество в рамках международных и региональных организаций по линии противодействия терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотических средств.Уделят страны внимание и совершенствованию кооперации в области права. Для обмена опытом по юридическим вопросам страны приветствуют расширение взаимодействия таможенных, налоговых и миграционных служб, а также органов по труду и занятости.Транспорт"Необходимо проводить гибкую тарифную политику" между Узбекистаном и Туркменистаном, гласит Декларация. Также документ говорит о необходимости усиления обмена цифровых данных, касающихся транспорта и логистики, поскольку уменьшение количества бумажных документов облегчит ввоз-вывоз грузов на территории обеих стран.КультураУзбекистан будет проводить Дни культуры Туркменистана на своей территории, аналогично Дни культуры Узбекистана будут проходить в Туркменистане.Страны нацелены на развитие сотрудничества по линиям здравоохранения, науки, высшего образования и СМИ.Читайте также: Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Узбекистана щенка алабая – видео
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узбекистан туркменистан шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов декларация политика афганистан торговля культура экономика инвестиции техника наука
узбекистан туркменистан шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов декларация политика афганистан торговля культура экономика инвестиции техника наука
Спасение Арала и помощь Афганистану - каких договоренностей достигли Ташкент и Ашхабад
Узбекистан и Туркменистан подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства. Самое важное из документа – в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Завершается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан. Итоги официальной поездки можно подводить уже сейчас: очевидно, что страны выходят на новый уровень сотрудничества.
Об этом говорят как минимум проявления культурной дипломатии в виде подарка от председателя Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедова – щенка алабая, ведь эта собака считается национальным достоянием Туркменистана, представителей данной породы дарят только самым уважаемым гостям.
Подписанные в ходе визита документы тоже поражают объемами – Узбекистан и Туркменистан подписали 14 соглашений, договоренностей и планов. Венчает этот пакет документов Декларация об углублении стратегического партнёрства между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, которая появилась в открытом доступе сегодня.
Самое важное из документа – в нашем обзоре.
Что стало основой Декларации
Договор о дружбе сотрудничестве и взаимопомощи между Узбекистаном и Туркменистаном от 16 января 1996 года, а также Договор о стратегическом партнерстве между странами от 6 марта 2017 года.
Новый документ четко прописывает принципы будущего сотрудничества двух государств: взаимоуважение, невмешательство во внутренние дела друг друга, признание равенства и суверенитета.
Какие сферы затрагивает Декларация:
Политическое взаимодействие
Согласно Декларации, президенты Узбекистана и Туркменистана будут проводить регулярные встречи "для определения приоритетных форм дальнейшего развития сотрудничества". Также будет развиваться формат межпарламентского диалога.
Кроме этого, Узбекистан и Туркменистан будут взаимодействовать в рамках международных организаций - ООН, СНГ, консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации тюркских государств.
Единое видение ситуации с Афганистаном
Узбекистан и Туркменистан высказывают идентичные мнения по содействию Афганистану в его восстановлении. "Продолжение социально-экономического содействия и реализации проектов развития крайне необходимы для предотвращения гуманитарного кризиса, стабилизации обстановки и постконфликтной реконструкции Афганистана", сказано в Декларации.
Управление водными ресурсами
Узбекистан и Туркменистан выступают за "конструктивный диалог в сфере справедливого использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии". Согласно Декларации, государства "рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии". Взаимодействие означает реализацию "экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы".
Торговля
Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на рынки друг друга. Более того, стороны подтвердили развитие торговых зон в приграничных территориях и реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации.
Безопасность
Узбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество в рамках международных и региональных организаций по линии противодействия терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотических средств.
Уделят страны внимание и совершенствованию кооперации в области права. Для обмена опытом по юридическим вопросам страны приветствуют расширение взаимодействия таможенных, налоговых и миграционных служб, а также органов по труду и занятости.
Транспорт
"Необходимо проводить гибкую тарифную политику" между Узбекистаном и Туркменистаном, гласит Декларация. Также документ говорит о необходимости усиления обмена цифровых данных, касающихся транспорта и логистики, поскольку уменьшение количества бумажных документов облегчит ввоз-вывоз грузов на территории обеих стран.
Культура
Узбекистан будет проводить Дни культуры Туркменистана на своей территории, аналогично Дни культуры Узбекистана будут проходить в Туркменистане.
Страны нацелены на развитие сотрудничества по линиям здравоохранения, науки, высшего образования и СМИ.