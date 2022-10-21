https://uz.sputniknews.ru/20221021/spasenie-arala-i-pomosch-afganistanu---kakix-dogovorennostey-dostigli-tashkent-i-ashxabad-29351850.html

Спасение Арала и помощь Афганистану - каких договоренностей достигли Ташкент и Ашхабад

Спасение Арала и помощь Афганистану - каких договоренностей достигли Ташкент и Ашхабад

Узбекистан и Туркменистан подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства. Самое важное из документа – в обзоре Sputnik.

2022-10-21T16:47+0500

2022-10-21T16:47+0500

2022-10-21T16:47+0500

политика

узбекистан

туркменистан

декларация

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Завершается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан. Итоги официальной поездки можно подводить уже сейчас: очевидно, что страны выходят на новый уровень сотрудничества. Об этом говорят как минимум проявления культурной дипломатии в виде подарка от председателя Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедова – щенка алабая, ведь эта собака считается национальным достоянием Туркменистана, представителей данной породы дарят только самым уважаемым гостям.Подписанные в ходе визита документы тоже поражают объемами – Узбекистан и Туркменистан подписали 14 соглашений, договоренностей и планов. Венчает этот пакет документов Декларация об углублении стратегического партнёрства между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, которая появилась в открытом доступе сегодня.Самое важное из документа – в нашем обзоре.Что стало основой ДекларацииДоговор о дружбе сотрудничестве и взаимопомощи между Узбекистаном и Туркменистаном от 16 января 1996 года, а также Договор о стратегическом партнерстве между странами от 6 марта 2017 года.Новый документ четко прописывает принципы будущего сотрудничества двух государств: взаимоуважение, невмешательство во внутренние дела друг друга, признание равенства и суверенитета.Какие сферы затрагивает Декларация:Политическое взаимодействиеСогласно Декларации, президенты Узбекистана и Туркменистана будут проводить регулярные встречи "для определения приоритетных форм дальнейшего развития сотрудничества". Также будет развиваться формат межпарламентского диалога.Кроме этого, Узбекистан и Туркменистан будут взаимодействовать в рамках международных организаций - ООН, СНГ, консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации тюркских государств.Единое видение ситуации с АфганистаномУзбекистан и Туркменистан высказывают идентичные мнения по содействию Афганистану в его восстановлении. "Продолжение социально-экономического содействия и реализации проектов развития крайне необходимы для предотвращения гуманитарного кризиса, стабилизации обстановки и постконфликтной реконструкции Афганистана", сказано в Декларации.Управление водными ресурсамиУзбекистан и Туркменистан выступают за "конструктивный диалог в сфере справедливого использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии". Согласно Декларации, государства "рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии". Взаимодействие означает реализацию "экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы".ТорговляУзбекистан и Туркменистан намерены увеличить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на рынки друг друга. Более того, стороны подтвердили развитие торговых зон в приграничных территориях и реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации.БезопасностьУзбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество в рамках международных и региональных организаций по линии противодействия терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотических средств.Уделят страны внимание и совершенствованию кооперации в области права. Для обмена опытом по юридическим вопросам страны приветствуют расширение взаимодействия таможенных, налоговых и миграционных служб, а также органов по труду и занятости.Транспорт"Необходимо проводить гибкую тарифную политику" между Узбекистаном и Туркменистаном, гласит Декларация. Также документ говорит о необходимости усиления обмена цифровых данных, касающихся транспорта и логистики, поскольку уменьшение количества бумажных документов облегчит ввоз-вывоз грузов на территории обеих стран.КультураУзбекистан будет проводить Дни культуры Туркменистана на своей территории, аналогично Дни культуры Узбекистана будут проходить в Туркменистане.Страны нацелены на развитие сотрудничества по линиям здравоохранения, науки, высшего образования и СМИ.Читайте также: Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Узбекистана щенка алабая – видео

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