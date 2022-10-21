https://uz.sputniknews.ru/20221021/uzbekistan-zainteresovan-v-energeticheskix-proektax-v-ramkax-eaes--aripov-29366783.html

Узбекистан заинтересован в энергетических проектах в рамках ЕАЭС – Арипов

Узбекистан заинтересован в энергетических проектах в рамках ЕАЭС – Арипов

Премьер-министр республики принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. 21.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-21T21:32+0500

2022-10-21T21:32+0500

2022-10-21T21:32+0500

политика

еаэс

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване в пятницу заявил, что республика заинтересована в реализации совместных проектов в области "зеленой" энергетики со странами ЕАЭС. По его словам, республика поставили перед собой конкретные задачи по ускоренному переходу на "зеленую экономику".Арипов также подчеркнул важность продвижения продовольственных проектов, взаимных поставок сельхозпродукии "без применения мер торговой политики", что поможет сдержать рост цен.Как сообщил премьер-министр Узбекистана, торговый оборот республики со странами ЕАЭС увеличился на 41% с начала года. На долю союза приходится треть от внешнеторгового оборота страны.В Узбекистане также значительно увеличилось количество предприятий с участием капитала стран объединения. Их число достигло 4,5 тыс.Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году Узбекистан получил статус наблюдателя при объединении.

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еаэс, абдулла арипов