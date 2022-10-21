Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221021/uzbekistan-zainteresovan-v-energeticheskix-proektax-v-ramkax-eaes--aripov-29366783.html
Узбекистан заинтересован в энергетических проектах в рамках ЕАЭС – Арипов
Узбекистан заинтересован в энергетических проектах в рамках ЕАЭС – Арипов
Премьер-министр республики принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. 21.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-21T21:32+0500
2022-10-21T21:32+0500
политика
еаэс
абдулла арипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19354337_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_93aa06bbeaab3ab3ac235479627b5f71.jpg
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване в пятницу заявил, что республика заинтересована в реализации совместных проектов в области "зеленой" энергетики со странами ЕАЭС. По его словам, республика поставили перед собой конкретные задачи по ускоренному переходу на "зеленую экономику".Арипов также подчеркнул важность продвижения продовольственных проектов, взаимных поставок сельхозпродукии "без применения мер торговой политики", что поможет сдержать рост цен.Как сообщил премьер-министр Узбекистана, торговый оборот республики со странами ЕАЭС увеличился на 41% с начала года. На долю союза приходится треть от внешнеторгового оборота страны.В Узбекистане также значительно увеличилось количество предприятий с участием капитала стран объединения. Их число достигло 4,5 тыс.Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году Узбекистан получил статус наблюдателя при объединении.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19354337_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4a0b908d4ae7870e7da473a123544b9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еаэс, абдулла арипов
еаэс, абдулла арипов

Узбекистан заинтересован в энергетических проектах в рамках ЕАЭС – Арипов

21:32 21.10.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Премьер-министр республики принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване в пятницу заявил, что республика заинтересована в реализации совместных проектов в области "зеленой" энергетики со странами ЕАЭС.

По его словам, республика поставили перед собой конкретные задачи по ускоренному переходу на "зеленую экономику".
Арипов также подчеркнул важность продвижения продовольственных проектов, взаимных поставок сельхозпродукии "без применения мер торговой политики", что поможет сдержать рост цен.
"Вместе с тем, с учетом текущих глобальных вызовов и рисков возрастает востребованность в координации совместных усилий и повышении эффективности между нашими странами и в многостороннем формате", - подчеркнул он.
Как сообщил премьер-министр Узбекистана, торговый оборот республики со странами ЕАЭС увеличился на 41% с начала года. На долю союза приходится треть от внешнеторгового оборота страны.
В Узбекистане также значительно увеличилось количество предприятий с участием капитала стран объединения. Их число достигло 4,5 тыс.
Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году Узбекистан получил статус наблюдателя при объединении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0