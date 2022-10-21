https://uz.sputniknews.ru/20221021/v-ashxabade-otkrylsya-park-tashkent---foto-video-29358727.html

В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" - фото, видео

В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" - фото, видео

В церемонии открытия парка принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

2022-10-21T17:55+0500

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культура

туркменистан

узбекистан

ашхабад

ташкент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия парка "Ташкент" в Ашхабаде.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.О создании парка объявил 17 февраля 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов, который в тот момент занимал пост президента Туркменистана.Парк занимает площадь около 28,6 тыс. квадратных метров. На его строительство из бюджета Туркменистана выделили $6,43 млн.Расположен парк в историческом центре Ашхабада, недалеко от здания правительства и драматического театра. Здесь помимо клумб и аллей разместились миниатюрные копии достопримечательности Ташкента: площади Независимости, Алайского базара, телебашни и других объектов.Открывали новый парк 21 октября президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Шавкат Мирзиёев также принял участие в церемонии запуска строительства Зоны приграничной торговли "Хорезм-Дашогуз".Кроме того, в этот же день Шавкату Мирзиёеву присвоили звание почетного профессора Государственного университета Туркменистана имени Махтумкули.Читайте также: Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Узбекистана щенка алабая – видео

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