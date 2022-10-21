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В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" - фото, видео
В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" - фото, видео
В церемонии открытия парка принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
2022-10-21T17:55+0500
2022-10-21T20:17+0500
культура
туркменистан
узбекистан
ашхабад
ташкент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия парка "Ташкент" в Ашхабаде.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.О создании парка объявил 17 февраля 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов, который в тот момент занимал пост президента Туркменистана.Парк занимает площадь около 28,6 тыс. квадратных метров. На его строительство из бюджета Туркменистана выделили $6,43 млн.Расположен парк в историческом центре Ашхабада, недалеко от здания правительства и драматического театра. Здесь помимо клумб и аллей разместились миниатюрные копии достопримечательности Ташкента: площади Независимости, Алайского базара, телебашни и других объектов.Открывали новый парк 21 октября президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Шавкат Мирзиёев также принял участие в церемонии запуска строительства Зоны приграничной торговли "Хорезм-Дашогуз".Кроме того, в этот же день Шавкату Мирзиёеву присвоили звание почетного профессора Государственного университета Туркменистана имени Махтумкули.Читайте также: Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Узбекистана щенка алабая – видео
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шавкат мирзиёев визит в туркменистан открытие парка "ташкент
шавкат мирзиёев визит в туркменистан открытие парка "ташкент

В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" - фото, видео

17:55 21.10.2022 (обновлено: 20:17 21.10.2022)
© PulatovТашкентский парк в Ашхабаде
Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2022
© Pulatov
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В церемонии открытия парка принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия парка "Ташкент" в Ашхабаде.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© PulatovШавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2022
Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
© Pulatov
О создании парка объявил 17 февраля 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов, который в тот момент занимал пост президента Туркменистана.
Парк занимает площадь около 28,6 тыс. квадратных метров. На его строительство из бюджета Туркменистана выделили $6,43 млн.
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Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан
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Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан
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Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан
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Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан
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Расположен парк в историческом центре Ашхабада, недалеко от здания правительства и драматического театра. Здесь помимо клумб и аллей разместились миниатюрные копии достопримечательности Ташкента: площади Независимости, Алайского базара, телебашни и других объектов.
Открывали новый парк 21 октября президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
© Pulatov
Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан
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© Pulatov
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Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан
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Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан
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© Pulatov
Шавкат Мирзиёев также принял участие в церемонии запуска строительства Зоны приграничной торговли "Хорезм-Дашогуз".
Кроме того, в этот же день Шавкату Мирзиёеву присвоили звание почетного профессора Государственного университета Туркменистана имени Махтумкули.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Туркменский государственный университет имени Махтумкули - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Туркменский государственный университет имени Махтумкули - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Туркменский государственный университет имени Махтумкули - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Туркменский государственный университет имени Махтумкули - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Читайте также: Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту Узбекистана щенка алабая – видео
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