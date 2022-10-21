В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" - фото, видео
17:55 21.10.2022 (обновлено: 20:17 21.10.2022)
© PulatovТашкентский парк в Ашхабаде
© Pulatov
В церемонии открытия парка принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия парка "Ташкент" в Ашхабаде.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© PulatovШавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
© Pulatov
О создании парка объявил 17 февраля 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов, который в тот момент занимал пост президента Туркменистана.
Парк занимает площадь около 28,6 тыс. квадратных метров. На его строительство из бюджета Туркменистана выделили $6,43 млн.
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Расположен парк в историческом центре Ашхабада, недалеко от здания правительства и драматического театра. Здесь помимо клумб и аллей разместились миниатюрные копии достопримечательности Ташкента: площади Независимости, Алайского базара, телебашни и других объектов.
Открывали новый парк 21 октября президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
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Шавкат Мирзиёев также принял участие в церемонии запуска строительства Зоны приграничной торговли "Хорезм-Дашогуз".
Кроме того, в этот же день Шавкату Мирзиёеву присвоили звание почетного профессора Государственного университета Туркменистана имени Махтумкули.