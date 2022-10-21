https://uz.sputniknews.ru/20221021/v-tashkente-otmetili-den-uzbekskogo-yazyka--video-29348824.html

В Ташкенте отметили День узбекского языка – видео

В Ташкенте отметили День узбекского языка – видео

Корреспондент Sputnik принял участие в праздничных мероприятиях в Ташкенте, посвященных Дню узбекского языка. Подробнее - в нашем видео.

2022-10-21T17:24+0500

2022-10-21T17:24+0500

2022-10-21T17:24+0500

культура

ташкент

узбекский язык

мероприятие

праздник

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В столице Узбекистана прошли праздничные мероприятия в честь Дня узбекского языка. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В пятницу, 21 октября, исполнилось 33 года со дня присвоения узбекскому языку статуса государственного.Так, в этот день узбекистанцы возложили цветы к памятнику основоположника узбекской классической литературы Алишеру Навои. В ходе церемонии жители Ташкента декларировали отрывки из произведений поэта и исполняли народные песни.В праздничных мероприятиях приняли участие представители власти, сотрудники учебных учреждений, художники, студенты и жители столицы.

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в ташкенте отметили день узбекского языка видео корреспондент sputnik принял участие в праздничных мероприятиях в ташкенте, посвященных дню узбекского языка. подробнее в нашем видео ташкентцы возложили цветы к памятнику навои жители ташкента столицы