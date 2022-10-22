https://uz.sputniknews.ru/20221022/dojd-veter-i-nebolshoe-poteplenie-prognoz-pogody-na-22-oktyabrya-29370243.html
Дождь, ветер и небольшое потепление: прогноз погоды на 22 октября
Дождь, ветер и небольшое потепление: прогноз погоды на 22 октября
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-10-22T11:04+0500
2022-10-22T11:04+0500
2022-10-22T11:20+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В субботу в Узбекистане ожидается погода без осадков, только местами по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской, Навоийской областям местами возожен небольшой дождь. Температура по стране колеблется в пределах 22-27 градусов. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 25-27 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 13-18 градусов.
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дождь ветер и небольшое потепление прогноз погоды на 22 октября суббота узбекистан ташкент самарканд бухара фергана навои каракалпакстан какая погода ожидается в субботу на территории республики
дождь ветер и небольшое потепление прогноз погоды на 22 октября суббота узбекистан ташкент самарканд бухара фергана навои каракалпакстан какая погода ожидается в субботу на территории республики
Дождь, ветер и небольшое потепление: прогноз погоды на 22 октября
11:04 22.10.2022 (обновлено: 11:20 22.10.2022)
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
В субботу в Узбекистане ожидается погода без осадков, только местами по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской, Навоийской областям местами возожен небольшой дождь. Температура по стране колеблется в пределах 22-27 градусов. Ветер 7-12 м/с, на севере и в пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 25-27 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 13-18 градусов.