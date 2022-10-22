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https://uz.sputniknews.ru/20221022/japarov-prokommentiroval-soglashenie-o-kyrgyzsko-uzbekskoy-granitse--podrobnosti-29373435.html
Жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско-узбекской границе – подробности
Жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско-узбекской границе – подробности
Президент Кыргызстана напомнил, что водохранилище в Узгене перешло Узбекистану еще в 60-х годах прошлого века.
2022-10-22T14:24+0500
2022-10-22T14:24+0500
политика
садыр жапаров
граница
границы
узбекистан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью госагентству "Кабар" прокомментировал ситуацию вокруг Кемпир-Абадского водохранилища в Узгенском районе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Известно, что в пятницу в Узгене прошел марш против передачи земли под водохранилищем Узбекистану. Журналисты задали главе Кыргызстана вопрос, насколько обоснованы заявления, что водохранилище полностью перейдет Узбекистану.Жапаров ответил, что плотина с 60-х годов находится под управлением узбекской стороны. Теперь будет создано совместное предприятие с равной долей в управлении.По словам Жапарова, согласно архивным документам, плотину в 1965 году построила узбекская сторона, а кыргызская не вложила ни тыйына.Также кыргызский лидер рассказал, какие именно кыргызские села были построены на переданных землях:Также глава Кыргызстана рассказал, что рассмотрение этого вопроса в парламенте будет проходить в прямом эфире, и подчеркнул, что "всем, кто сейчас пиарится будет стыдно".Он особо выделил, что "провокаторы все понимают, но пытаются создать смуту в стране. Они переходят черту, прикрываясь демократией". Он заявил, что Кыргызстан знает, "где они берут деньги на митинги и марши, один из которых прошел вчера".Кроме этого, Жапаров заявил, что в данное время решается проблема границ не только в Узгенском районе, но и вопрос границы протяженнойстью 1400 км между двумя государствами.
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жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско узбекской границе подробности президент кыргызстана напомнил, что водохранилище в узгене перешло узбекистану еще в 60 х годах прошлого века
жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско узбекской границе подробности президент кыргызстана напомнил, что водохранилище в узгене перешло узбекистану еще в 60 х годах прошлого века

Жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско-узбекской границе – подробности

14:24 22.10.2022
© AP Photo / Vladimir VoroninПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров, архивное фото
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Vladimir Voronin
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Президент Кыргызстана напомнил, что водохранилище в Узгене перешло Узбекистану еще в 60-х годах прошлого века.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью госагентству "Кабар" прокомментировал ситуацию вокруг Кемпир-Абадского водохранилища в Узгенском районе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Известно, что в пятницу в Узгене прошел марш против передачи земли под водохранилищем Узбекистану. Журналисты задали главе Кыргызстана вопрос, насколько обоснованы заявления, что водохранилище полностью перейдет Узбекистану.
Жапаров ответил, что плотина с 60-х годов находится под управлением узбекской стороны. Теперь будет создано совместное предприятие с равной долей в управлении.

"Мы договорились наблюдать, чтобы уровень воды не превышал 900-го горизонта. Создана возможность насосом выкачивать воду для сел. До этого такого не было", — отметил кыргызский президент.

По словам Жапарова, согласно архивным документам, плотину в 1965 году построила узбекская сторона, а кыргызская не вложила ни тыйына.
"За нашу землю, которую заполнила вода, нам в том же году узбеки предоставили 4 127 гектаров своей земли в приграничных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Получается, земля под водой, тоже 4 127 гектаров, тогда перешла Узбекистану. Провокаторы возмущаются так, будто мы сегодня все отдаем. На переданных землях кыргызы построили дома, занимаются полевыми работами. Это все отражено в архивных документах", — подчеркнул Жапаров.
Также кыргызский лидер рассказал, какие именно кыргызские села были построены на переданных землях:
Кок-Талаа Кадамджайского района Баткенской области — 758 гектаров;
Пылдырак того же района — 255 гектаров;
Найман в Араванском районе Ошской области — 148 гектаров;
Достук в Ноокенском районе Джалал-Абадской области — 1 088 гектаров;
аэропорт в Аксыйском районе Джалал-Абадской области — 446 гектаров;
село Жетиген Джалал-Абадской области — 75 гектаров;
местность Падыша-Ата-Сай — 5 гектаров;
село Кара-Добо — 45 гектаров;
местность Ажек-Тоого в Ала-Букинском районе — 1 307 гектаров.
"Это все земли, которые нам передали. Сейчас занимаются политикой и преподносят так, будто мы отдаем Кемпир-Абадское водохранилище. Это намеренное вредительство. Что на самом деле делаем мы? В 1965 году горизонт воды был закреплен на отметке 908. Если сейчас вода будет на этом уровне, то затопит 5 731 гектар земли. Поэтому ее спустили до уровня 900. Сейчас вода будет занимать 4 400 гектаров. Узбекская сторона в 1965 году давала нам 4 127 гектаров, в итоге разница составляет 300 гектаров. Мы вместо этих 300 сейчас получаем 1 000 гектаров земли на других участках. В Узгенском и Сузакском районах отдадут по 500 гектаров. Кроме этого, из-за снижения уровня воды на берегу освобождаются 1 246 гектаров, они переходят нам", — отметил Жапаров.
Также глава Кыргызстана рассказал, что рассмотрение этого вопроса в парламенте будет проходить в прямом эфире, и подчеркнул, что "всем, кто сейчас пиарится будет стыдно".
Он особо выделил, что "провокаторы все понимают, но пытаются создать смуту в стране. Они переходят черту, прикрываясь демократией". Он заявил, что Кыргызстан знает, "где они берут деньги на митинги и марши, один из которых прошел вчера".
Кроме этого, Жапаров заявил, что в данное время решается проблема границ не только в Узгенском районе, но и вопрос границы протяженнойстью 1400 км между двумя государствами.
"Мы должны жить в мире с соседями. После заключения соглашению с Узбекистаном, методом переговоров мы решим вопрос и с Таджикистаном", подчеркнул он.
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