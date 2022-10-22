https://uz.sputniknews.ru/20221022/japarov-prokommentiroval-soglashenie-o-kyrgyzsko-uzbekskoy-granitse--podrobnosti-29373435.html

Жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско-узбекской границе – подробности

Жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско-узбекской границе – подробности

Президент Кыргызстана напомнил, что водохранилище в Узгене перешло Узбекистану еще в 60-х годах прошлого века.

2022-10-22T14:24+0500

2022-10-22T14:24+0500

2022-10-22T14:24+0500

политика

садыр жапаров

граница

границы

узбекистан

кыргызстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/08/27903412_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_9281838da718c7c15cb7a95e3a0750f7.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью госагентству "Кабар" прокомментировал ситуацию вокруг Кемпир-Абадского водохранилища в Узгенском районе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Известно, что в пятницу в Узгене прошел марш против передачи земли под водохранилищем Узбекистану. Журналисты задали главе Кыргызстана вопрос, насколько обоснованы заявления, что водохранилище полностью перейдет Узбекистану.Жапаров ответил, что плотина с 60-х годов находится под управлением узбекской стороны. Теперь будет создано совместное предприятие с равной долей в управлении.По словам Жапарова, согласно архивным документам, плотину в 1965 году построила узбекская сторона, а кыргызская не вложила ни тыйына.Также кыргызский лидер рассказал, какие именно кыргызские села были построены на переданных землях:Также глава Кыргызстана рассказал, что рассмотрение этого вопроса в парламенте будет проходить в прямом эфире, и подчеркнул, что "всем, кто сейчас пиарится будет стыдно".Он особо выделил, что "провокаторы все понимают, но пытаются создать смуту в стране. Они переходят черту, прикрываясь демократией". Он заявил, что Кыргызстан знает, "где они берут деньги на митинги и марши, один из которых прошел вчера".Кроме этого, Жапаров заявил, что в данное время решается проблема границ не только в Узгенском районе, но и вопрос границы протяженнойстью 1400 км между двумя государствами.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско узбекской границе подробности президент кыргызстана напомнил, что водохранилище в узгене перешло узбекистану еще в 60 х годах прошлого века