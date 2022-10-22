https://uz.sputniknews.ru/20221022/kategoricheski-s-goblinom-proval-liz-trass-druzya-rossii-i-diplomatiya-po-amerikanski-29374649.html

Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски

Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".

2022-10-22T17:45+0500

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россия

америка

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Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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