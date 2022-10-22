https://uz.sputniknews.ru/20221022/kategoricheski-s-goblinom-proval-liz-trass-druzya-rossii-i-diplomatiya-po-amerikanski-29374649.html
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
2022-10-22T17:45+0500
2022-10-22T17:45+0500
2022-10-22T17:45+0500
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Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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категорически с гоблином провал лиз трасс друзья россии и дипломатия по американски новая неделя новый выпуск категорически с гоблином
категорически с гоблином провал лиз трасс друзья россии и дипломатия по американски новая неделя новый выпуск категорически с гоблином
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.