https://uz.sputniknews.ru/20221022/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-6-meropriyatiy-v-tashkente-29367180.html
Куда сходить на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте
Концерты, фестиваль, мюзикл – самые интересные мероприятия для взрослых и детей в традиционной подборке Sputnik.
2022-10-22T09:02+0500
2022-10-22T09:02+0500
2022-10-22T10:55+0500
культура
ташкент
выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/55/48/554895_0:577:2387:1920_1920x0_80_0_0_f34faae672ab08a2ec0b292046aed64d.jpg
Суббота, 22 октябряИзвестная КВН-команда представит свою концертную программу во Дворце "Дружба народов".Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 60 до 450 тыс. сумов (можно приобрести в кассах дворца)Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Свои работы представят молодые ремесленники, дизайнеры, гастро-энтузиасты и музыканты.Время: с 12.00 до 20.00Место: Central ParkВход свободныйЗрители услышат лучшие авторские композиции группы в живом исполнении.Время: 20.00Место: VMСтоимость билета: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−097−1941Воскресенье, 23 октябряМаленьких посетителей ждет интерактивное шоу по мотивам игры "Майнкрафт". Также участников ждет лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билета: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Любителей советских мультфильмов ждет показ сказки-мюзикла "Путешествие в Cоюзмультфильм".Время: 18.00Место: Anhor parkВход свободныйУчастники мастер-класса смогут создать гончарный круг, тарелку, органайзер и многое другое.Время: с 11.30Место: PottervilleСтоимость участия: от 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 91−134−2525Читайте также: В Маргилане прошло модное дефиле — видео
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/55/48/554895_0:258:2387:2048_1920x0_80_0_0_cd003b025d3bd5ef1977a0559313cfa7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выходные ташкент 22 23 октября концерт фестиваль ремесленников шоу мюзикл мастер-класс
выходные ташкент 22 23 октября концерт фестиваль ремесленников шоу мюзикл мастер-класс
Куда сходить на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте
09:02 22.10.2022 (обновлено: 10:55 22.10.2022)
Концерты, фестиваль, мюзикл – самые интересные мероприятия для взрослых и детей в традиционной подборке Sputnik
Суббота, 22 октября
Известная КВН-команда представит свою концертную программу во Дворце "Дружба народов".
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: от 60 до 450 тыс. сумов (можно приобрести в кассах дворца)
Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Фестиваль ремесленников YangiaMarket
Свои работы представят молодые ремесленники, дизайнеры, гастро-энтузиасты и музыканты.
Зрители услышат лучшие авторские композиции группы в живом исполнении.
Стоимость билета: 20 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−097−1941
Воскресенье, 23 октября
Маленьких посетителей ждет интерактивное шоу по мотивам игры "Майнкрафт". Также участников ждет лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Стоимость билета: 20 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Мюзикл "Путешествие в Cоюзмультфильм"
Любителей советских мультфильмов ждет показ сказки-мюзикла "Путешествие в Cоюзмультфильм".
Мастер-классы по гончарному искусству
Участники мастер-класса смогут создать гончарный круг, тарелку, органайзер и многое другое.
Стоимость участия: от 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 91−134−2525