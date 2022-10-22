https://uz.sputniknews.ru/20221022/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-6-meropriyatiy-v-tashkente-29367180.html

Куда сходить на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-6 мероприятий в Ташкенте

Концерты, фестиваль, мюзикл – самые интересные мероприятия для взрослых и детей в традиционной подборке Sputnik.

2022-10-22T09:02+0500

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культура

ташкент

выходные

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Суббота, 22 октябряИзвестная КВН-команда представит свою концертную программу во Дворце "Дружба народов".Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 60 до 450 тыс. сумов (можно приобрести в кассах дворца)Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Свои работы представят молодые ремесленники, дизайнеры, гастро-энтузиасты и музыканты.Время: с 12.00 до 20.00Место: Central ParkВход свободныйЗрители услышат лучшие авторские композиции группы в живом исполнении.Время: 20.00Место: VMСтоимость билета: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−097−1941Воскресенье, 23 октябряМаленьких посетителей ждет интерактивное шоу по мотивам игры "Майнкрафт". Также участников ждет лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билета: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Любителей советских мультфильмов ждет показ сказки-мюзикла "Путешествие в Cоюзмультфильм".Время: 18.00Место: Anhor parkВход свободныйУчастники мастер-класса смогут создать гончарный круг, тарелку, органайзер и многое другое.Время: с 11.30Место: PottervilleСтоимость участия: от 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 91−134−2525Читайте также: В Маргилане прошло модное дефиле — видео

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