https://uz.sputniknews.ru/20221022/minoborony-uzbekistana-jertv-v-rezultate-vzryva-na-sklade-v-syrdarinskoy-oblasti-net-29375773.html

Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет

Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет

В данное время ведется расследование по делу о взрыве на складе боеприпасов в Сырдарьинской области.

2022-10-22T16:25+0500

2022-10-22T16:25+0500

2022-10-22T16:25+0500

происшествия

минобороны узбекистана

склад

взрыв боеприпасов

взрыв

сырдарьинская область

расследование

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В субботу в 4.55 утра произошел взрыв на военном складе в населенном пункте Малик Сырдарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республки.В результате происшествия выбиы окна в жилых домах и магазинах, расположенных вблизи склада, а также повреждены некоторые здания.По данным Минздрава республики, ранения получили 16 человек, четверо из них находятся в больнице.Известно, что ущерб от взрыва на складе сейчас уточняеится. В данное время сотрудники соответствующих органов уже изучают окрестности вокруг воинской части. Ведется расследование.Уточняется, что безопасность боеприпасов обеспечена. Они хранятся на современных спецскладах, отвечающим госстандартам.

сырдарьинская область

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Sputnik Узбекистан

минобороны узбекистана жертв в результате взрыва на складе в сырдарьинской области нет в данное время ведется расследование по делу о взрыве на складе боеприпасов в сырдарьинской области