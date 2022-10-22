https://uz.sputniknews.ru/20221022/minoborony-uzbekistana-jertv-v-rezultate-vzryva-na-sklade-v-syrdarinskoy-oblasti-net-29375773.html
Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет
Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет
В данное время ведется расследование по делу о взрыве на складе боеприпасов в Сырдарьинской области.
2022-10-22T16:25+0500
2022-10-22T16:25+0500
2022-10-22T16:25+0500
происшествия
минобороны узбекистана
склад
взрыв боеприпасов
взрыв
сырдарьинская область
расследование
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В субботу в 4.55 утра произошел взрыв на военном складе в населенном пункте Малик Сырдарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республки.В результате происшествия выбиы окна в жилых домах и магазинах, расположенных вблизи склада, а также повреждены некоторые здания.По данным Минздрава республики, ранения получили 16 человек, четверо из них находятся в больнице.Известно, что ущерб от взрыва на складе сейчас уточняеится. В данное время сотрудники соответствующих органов уже изучают окрестности вокруг воинской части. Ведется расследование.Уточняется, что безопасность боеприпасов обеспечена. Они хранятся на современных спецскладах, отвечающим госстандартам.
сырдарьинская область
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минобороны узбекистана жертв в результате взрыва на складе в сырдарьинской области нет в данное время ведется расследование по делу о взрыве на складе боеприпасов в сырдарьинской области
минобороны узбекистана жертв в результате взрыва на складе в сырдарьинской области нет в данное время ведется расследование по делу о взрыве на складе боеприпасов в сырдарьинской области
Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет
В данное время ведется расследование по делу о взрыве на складе боеприпасов в Сырдарьинской области.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В субботу в 4.55 утра произошел взрыв на военном складе в населенном пункте Малик Сырдарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республки.
В результате происшествия выбиы окна в жилых домах и магазинах, расположенных вблизи склада, а также повреждены некоторые здания.
"По предварительной информации, жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет", – рассказали в ведомстве.
По данным Минздрава республики, ранения получили 16 человек, четверо из них находятся в больнице.
Известно, что ущерб от взрыва на складе сейчас уточняеится. В данное время сотрудники соответствующих органов уже изучают окрестности вокруг воинской части. Ведется расследование.
Уточняется, что безопасность боеприпасов обеспечена. Они хранятся на современных спецскладах, отвечающим госстандартам.