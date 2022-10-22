https://uz.sputniknews.ru/20221022/norov-primet-uchastie-v-forume-sotrudnichestva-tsentralnaya-aziya--respublika-koreya-29377375.html
Норов примет участие в форуме сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея"
Норов примет участие в форуме сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея"
Визит делегации Узбекистана в Южную Корею пройдет с 23 по 26 октября.
2022-10-22T18:26+0500
2022-10-22T18:26+0500
2022-10-22T18:26+0500
политика
владимир норов
форум
сотрудничество
центральная азия
делегация
узбекистан
южная корея
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым посетит Республику Корея для участия в работе 15-го Форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея". Об этом сообщает ИА "Дунё".Известно, что визит состоится с 23 по 26 октября. По заявлению МИД республики, в повестку для предстоящего форума войдут вопросы взаимодействия в сферах здравоохранения, цифровизации, туризма, окружающей среды и экономической безопасности.Сообщается, что в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Южной Кореи, а также представители соответствующих министерств и ведомств, академических и экспертных кругов.Кроме этого, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.
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MIA „Rosiya Segodnya“
норов примет участие в форуме сотрудничества центральная азия республика корея визит делегации узбекистана в южную корею пройдет с 23 по 26 октября
норов примет участие в форуме сотрудничества центральная азия республика корея визит делегации узбекистана в южную корею пройдет с 23 по 26 октября
Норов примет участие в форуме сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея"
Визит делегации Узбекистана в Южную Корею пройдет с 23 по 26 октября.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik
. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым посетит Республику Корея для участия в работе 15-го Форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея". Об этом сообщает
ИА "Дунё".
Известно, что визит состоится с 23 по 26 октября. По заявлению МИД республики, в повестку для предстоящего форума войдут вопросы взаимодействия в сферах здравоохранения, цифровизации, туризма, окружающей среды и экономической безопасности.
Сообщается, что в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Южной Кореи, а также представители соответствующих министерств и ведомств, академических и экспертных кругов.
Кроме этого, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.