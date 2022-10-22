https://uz.sputniknews.ru/20221022/norov-primet-uchastie-v-forume-sotrudnichestva-tsentralnaya-aziya--respublika-koreya-29377375.html

Норов примет участие в форуме сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея"

Норов примет участие в форуме сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея"

Визит делегации Узбекистана в Южную Корею пройдет с 23 по 26 октября.

2022-10-22T18:26+0500

2022-10-22T18:26+0500

2022-10-22T18:26+0500

политика

владимир норов

форум

сотрудничество

центральная азия

делегация

узбекистан

южная корея

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым посетит Республику Корея для участия в работе 15-го Форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея". Об этом сообщает ИА "Дунё".Известно, что визит состоится с 23 по 26 октября. По заявлению МИД республики, в повестку для предстоящего форума войдут вопросы взаимодействия в сферах здравоохранения, цифровизации, туризма, окружающей среды и экономической безопасности.Сообщается, что в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Южной Кореи, а также представители соответствующих министерств и ведомств, академических и экспертных кругов.Кроме этого, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

норов примет участие в форуме сотрудничества центральная азия республика корея визит делегации узбекистана в южную корею пройдет с 23 по 26 октября