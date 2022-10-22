Основные факты о технопарке "Чирчик" — инфографика

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На днях стало известно, что в химико-индустриальном парке "Чирчик", открытом в партнерстве с Татарстаном, появилось шесть новых резидентов. Основная информация о технопарке — инфографике Sputnik.