https://uz.sputniknews.ru/20221022/osnovnye-fakty-o-texnoparke-chirchik--infografika-29367967.html
Основные факты о технопарке "Чирчик" — инфографика
Основные факты о технопарке "Чирчик" — инфографика
На днях стало известно, что в химико-индустриальном парке "Чирчик", открытом в партнерстве с Татарстаном, появилось шесть новых резидентов. Основная информация о технопарке - инфографике Sputnik.
2022-10-22T11:43+0500
2022-10-22T11:43+0500
2022-10-22T11:43+0500
инфографика
чирчик
технопарк
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инфографика технопарк химико-технологический парк "чирчик" кластер татарстан предприятия продукция резиденты
инфографика технопарк химико-технологический парк "чирчик" кластер татарстан предприятия продукция резиденты
Основные факты о технопарке "Чирчик" — инфографика
На днях стало известно, что в химико-индустриальном парке "Чирчик", открытом в партнерстве с Татарстаном, появилось шесть новых резидентов. Основная информация о технопарке — инфографике Sputnik.