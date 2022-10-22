https://uz.sputniknews.ru/20221022/puteshestvie-s-komfortom-kak-modernizirovali-platskartnye-vagony-v-uzbekistane-29377247.html

Путешествие с комфортом: как модернизировали плацкартные вагоны в Узбекистане

Путешествие с комфортом: как модернизировали плацкартные вагоны в Узбекистане

Как в республике модернизируют пассажирские вагоны - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.

2022-10-22T19:44+0500

2022-10-22T19:44+0500

2022-10-22T19:44+0500

видео

узбекистан

путешествие

пассажиры

республика

модернизация

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АО "Узбекистон темир йуллари" начало модернизацию пассажирских вагонов. Сейчас в составе поездов курсируют уже два обновленных плацкартных вагона. При этом стоимость билетов остается прежней.О новшествах в интерьере вагонов – в нашем сюжете.

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Sputnik Узбекистан

путешествие с комфортом как модернизировали плацкартные вагоны в узбекистане как в республике модернизируют пассажирские вагоны - смотрите в эксклюзивном видео sputnik.