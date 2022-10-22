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Путешествие с комфортом: как модернизировали плацкартные вагоны в Узбекистане
Путешествие с комфортом: как модернизировали плацкартные вагоны в Узбекистане
Как в республике модернизируют пассажирские вагоны - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
2022-10-22T19:44+0500
2022-10-22T19:44+0500
видео
узбекистан
путешествие
пассажиры
республика
модернизация
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АО "Узбекистон темир йуллари" начало модернизацию пассажирских вагонов. Сейчас в составе поездов курсируют уже два обновленных плацкартных вагона. При этом стоимость билетов остается прежней.О новшествах в интерьере вагонов – в нашем сюжете.
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путешествие с комфортом как модернизировали плацкартные вагоны в узбекистане как в республике модернизируют пассажирские вагоны - смотрите в эксклюзивном видео sputnik.
путешествие с комфортом как модернизировали плацкартные вагоны в узбекистане как в республике модернизируют пассажирские вагоны - смотрите в эксклюзивном видео sputnik.

Путешествие с комфортом: как модернизировали плацкартные вагоны в Узбекистане

19:44 22.10.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
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Как в республике модернизируют пассажирские вагоны - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
АО "Узбекистон темир йуллари" начало модернизацию пассажирских вагонов. Сейчас в составе поездов курсируют уже два обновленных плацкартных вагона. При этом стоимость билетов остается прежней.
О новшествах в интерьере вагонов – в нашем сюжете.
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