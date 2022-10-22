https://uz.sputniknews.ru/20221022/russkie-doma-v-evrope-otkroyut-punkty-obogreva-dlya-mestnyx-jiteley-29374461.html
Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей
Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей
Представительства "Россотрудничества" в Европе будут работать в качестве пунктов обогрева, где можно будет выпить чаю и посмотреть кино.
2022-10-22T17:04+0500
2022-10-22T17:04+0500
2022-10-22T17:04+0500
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россотрудничество
европа
чай
кино
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Представительства "Россотрудничества" (Русские дома) за рубежом откроют пункты обогрева для европейцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Известно, что акция будет называться "Из России с теплом".Так, в Русских домах можно будет выпить чаю, подзарядить телефоны и посмотреть кино, для детей будут показывать мультфильмы.Руководитель Русского дома в Брюсселе Вера Бунина заявила, что культурные центры находятся вне политики, и в Русском доме ждут всех, "кому дороги общение, взаимопонимание и душевное тепло".
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русские дома в европе откроют пункты обогрева для местных жителей в русских дома в европе будут работать в качестве пунктов обогрева где можно будет выпить чаю и посмотреть кино.
русские дома в европе откроют пункты обогрева для местных жителей в русских дома в европе будут работать в качестве пунктов обогрева где можно будет выпить чаю и посмотреть кино.
Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей
Представительства "Россотрудничества" в Европе будут работать в качестве пунктов обогрева, где можно будет выпить чаю и посмотреть кино.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik
. Представительства "Россотрудничества" (Русские дома) за рубежом откроют пункты обогрева для европейцев. Об этом сообщила
пресс-служба ведомства.
Известно, что акция будет называться "Из России с теплом".
"Русские дома открывают пункты обогрева для европейцев. С наступлением в Европе осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начинают акцию "Из России с теплом". В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех. Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева", – говорится в Telegram-канале "Россотрудничества".
Так, в Русских домах можно будет выпить чаю, подзарядить телефоны и посмотреть кино, для детей будут показывать мультфильмы.
"Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мёрзнущим европейским семьям. В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей", - сообщило ведомство.
Руководитель Русского дома в Брюсселе Вера Бунина заявила, что культурные центры находятся вне политики, и в Русском доме ждут всех, "кому дороги общение, взаимопонимание и душевное тепло".
"Это крутая идея, повод лишний раз напомнить, что Россия — не страшный зверь, мы готовы и можем дарить тепло", — добавил российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Сергей Маховиков.