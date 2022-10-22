https://uz.sputniknews.ru/20221022/russkie-doma-v-evrope-otkroyut-punkty-obogreva-dlya-mestnyx-jiteley-29374461.html

Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей

Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей

Представительства "Россотрудничества" в Европе будут работать в качестве пунктов обогрева, где можно будет выпить чаю и посмотреть кино.

2022-10-22T17:04+0500

2022-10-22T17:04+0500

2022-10-22T17:04+0500

в мире

россотрудничество

европа

чай

кино

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Представительства "Россотрудничества" (Русские дома) за рубежом откроют пункты обогрева для европейцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Известно, что акция будет называться "Из России с теплом".Так, в Русских домах можно будет выпить чаю, подзарядить телефоны и посмотреть кино, для детей будут показывать мультфильмы.Руководитель Русского дома в Брюсселе Вера Бунина заявила, что культурные центры находятся вне политики, и в Русском доме ждут всех, "кому дороги общение, взаимопонимание и душевное тепло".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

русские дома в европе откроют пункты обогрева для местных жителей в русских дома в европе будут работать в качестве пунктов обогрева где можно будет выпить чаю и посмотреть кино.