https://uz.sputniknews.ru/20221022/sily-bezopasnosti-talibov-zayavili-o-likvidatsii-v-kabule-shesti-boevikov-ig-29370498.html
Силы безопасности талибов** заявили о ликвидации в Кабуле шести боевиков ИГ*
Силы безопасности талибов** заявили о ликвидации в Кабуле шести боевиков ИГ*
По заявлению талибов**, ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в столице Афганистана.
2022-10-22T12:24+0500
2022-10-22T12:24+0500
2022-10-22T12:24+0500
в мире
безопасность
талиб
талибан
кабул
боевики
иг
теракт
афганистан
ликвидация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0a/27013404_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5aa3f6b845df2ed531324a0e83e73b05.jpg
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим. Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в мечети и образовательном учреждении города.Напомним: в начале августа 2021 года талибы** активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0a/27013404_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_a5e21947c42d197f44eaae723182acae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
силы безопасности талибов заявили о ликвидации в кабуле шести боевиков иг по заявлению талибов ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в столице афганистана
силы безопасности талибов заявили о ликвидации в кабуле шести боевиков иг по заявлению талибов ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в столице афганистана
Силы безопасности талибов** заявили о ликвидации в Кабуле шести боевиков ИГ*
По заявлению талибов**, ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в столице Афганистана.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik
. Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Вчера (в пятницу – Sputnik) спецподразделение Исламского эмирата (используемое талибами** название страны – Sputnik) провело операцию против группы из формирований ИГ*. Сначала двое из них были арестованы, затем была обнаружена одна из их позиций в восьмом районе Кабула. В результате операции были уничтожены шесть боевиков и изъяты оружие, ручные гранаты, взрывные устройства и автомобиль", - написал Наим в Twitter.
Также он добавил, что ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в мечети и образовательном учреждении города.
Напомним: в начале августа 2021 года талибы** активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность