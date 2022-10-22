https://uz.sputniknews.ru/20221022/sily-bezopasnosti-talibov-zayavili-o-likvidatsii-v-kabule-shesti-boevikov-ig-29370498.html

Силы безопасности талибов** заявили о ликвидации в Кабуле шести боевиков ИГ*

Силы безопасности талибов** заявили о ликвидации в Кабуле шести боевиков ИГ*

По заявлению талибов**, ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в столице Афганистана.

2022-10-22T12:24+0500

2022-10-22T12:24+0500

2022-10-22T12:24+0500

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Силы безопасности движения "Талибан"** ликвидировали в Кабуле шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим. Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в мечети и образовательном учреждении города.Напомним: в начале августа 2021 года талибы** активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

кабул

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силы безопасности талибов заявили о ликвидации в кабуле шести боевиков иг по заявлению талибов ликвидированные боевики были причастны к недавним терактам в столице афганистана