https://uz.sputniknews.ru/20221022/uchenye-sozdali-radioaktivnyy-gel-dlya-tochechnoy-borby-s-rakom-29378253.html
Ученые создали радиоактивный гель для точечной борьбы с раком
Ученые создали радиоактивный гель для точечной борьбы с раком
Что представляет из себя новое изобретение для точечной борьбы с раком - читайте в нашем материале.
2022-10-22T22:02+0500
2022-10-22T22:02+0500
2022-10-22T22:02+0500
это интересно
ученые
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Врачи-ученые создали гель на основе радиоактивного йода-131 для точечного воздействия на опухоли. Статья об этом опубликована в Nature Biomedical Engineering.Известно, что радиотерапия — один из самых эффективных способов борьбы с раком. Однако серьезной проблемой этого метода остается низкая избирательность, в результате чего от радиации страдают не только пораженные участки, но и здоровые ткани, а также организм в целом.Для преодоления этой проблемы ученые из американского Университета Дьюка и их индийские коллеги создали белковый гель для местного применения. Основой препарата служит белок эластин, благодаря которому коллоидный материал остается жидким при комнатной температуре, но при этом превращается в гель при нагреве после введения в тело. Йод-131 испускает бета-лучи, которые имеют более низкую проникающую способность, чем гамма. Благодаря этому воздействие становится точечным.Ученые проверили разработку на мышах, в тело которых имплантировали клетки агрессивных форм рака поджелудочной железы. Исследователи дождались формирования крупных опухолей и ввели в них радиоактивный гель и его комбинации с наночастицами, содержащими одну из форм химиотерапии — пакслитаксель. Опыты показали, что разработка полностью уничтожила опухоли у 80% грызунов и значительно уменьшили объем новообразований у остальных мышей. Этот показатель значительно выше, чем удавалось достичь при помощи комбинации обычной радиотерапии и пакслитакселя.
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ученые создали радиоактивный гель для точечной борьбы с раком врачи как понять что у тебя рак методы лечения от рака самые эффективные что представляет из себя новое изобретение для точечной борьбы с раком
ученые создали радиоактивный гель для точечной борьбы с раком врачи как понять что у тебя рак методы лечения от рака самые эффективные что представляет из себя новое изобретение для точечной борьбы с раком
Ученые создали радиоактивный гель для точечной борьбы с раком
Что представляет из себя новое изобретение для точечной борьбы с раком - читайте в нашем материале.
Врачи-ученые создали гель на основе радиоактивного йода-131 для точечного воздействия на опухоли. Статья об этом опубликована
в Nature Biomedical Engineering.
Известно, что радиотерапия — один из самых эффективных способов борьбы с раком. Однако серьезной проблемой этого метода остается низкая избирательность, в результате чего от радиации страдают не только пораженные участки, но и здоровые ткани, а также организм в целом.
Для преодоления этой проблемы ученые из американского Университета Дьюка и их индийские коллеги создали белковый гель для местного применения. Основой препарата служит белок эластин, благодаря которому коллоидный материал остается жидким при комнатной температуре, но при этом превращается в гель при нагреве после введения в тело. Йод-131 испускает бета-лучи, которые имеют более низкую проникающую способность, чем гамма. Благодаря этому воздействие становится точечным.
Ученые проверили разработку на мышах, в тело которых имплантировали клетки агрессивных форм рака поджелудочной железы. Исследователи дождались формирования крупных опухолей и ввели в них радиоактивный гель и его комбинации с наночастицами, содержащими одну из форм химиотерапии — пакслитаксель. Опыты показали, что разработка полностью уничтожила опухоли у 80% грызунов и значительно уменьшили объем новообразований у остальных мышей. Этот показатель значительно выше, чем удавалось достичь при помощи комбинации обычной радиотерапии и пакслитакселя.