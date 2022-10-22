https://uz.sputniknews.ru/20221022/v-tashkente-nagradili-luchshix-vospitateley-detsadov-uzbekistana-29376836.html
В Ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов Узбекистана
В Ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов Узбекистана
В конкурсе приняли участие педагоги узбекского, русского, каракалпакского, казахского и английского языков.
2022-10-22T19:05+0500
2022-10-22T19:05+0500
2022-10-22T19:05+0500
общество
ташкент
воспитательница
детский сад
республика
русский язык
узбекский язык
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/16/29374925_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cf10d81133232aef60e869ec97d2580c.jpg
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В пятницу в Ташкенте наградили победителей республиканского конкурса "Лучший воспитатель года 2022", сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что конкурс проходил 20-21 октября, его проводило министерство дошкольного образования Узбекистана. Так, в нем участвовали 70 педагогов, которые победили в районных и городских этапах.Таким образом, лучшие воспитатели республики были определны в следующих номинациях:Каждый из пяти победителей, занявших первые места, поощряется денежным призом в размере 11 млн сумов. Призеры, которые заняли второе место, получат семь млн сумов, а обладатели третьего места - 4,5 млн сумов.В конкурсе приняли участие учителя узбекского, русского, каракалпакского, казахского и английского языков.Также победители и призеры конкурса, имеющие среднее специальное, профессиональное образование, получают право на поступление в вузы Узбекистана по направлению "дошкольное образование" без экзаменов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/16/29374925_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76b8fff9820c96c9ad8b47bcc4d42966.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов республики в конкурсе приняли участие педагоги узбекского русского каракалпакского казахского и английского языков
в ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов республики в конкурсе приняли участие педагоги узбекского русского каракалпакского казахского и английского языков
В Ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов Узбекистана
В конкурсе приняли участие педагоги узбекского, русского, каракалпакского, казахского и английского языков.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В пятницу в Ташкенте наградили победителей республиканского конкурса "Лучший воспитатель года 2022", сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что конкурс проходил 20-21 октября, его проводило министерство дошкольного образования Узбекистана. Так, в нем участвовали 70 педагогов, которые победили в районных и городских этапах.
"Всех участников мы оценивали на основе трех критериев, среди которых научно-методические пособия, разработки, а также видеоролики, демонстрирующие деятельность воспитателя за день", — рассказывает эксперт и член жюри Норой Соатова.
Таким образом, лучшие воспитатели республики были определны в следующих номинациях:
Лучший методист-воспитатель;
Лучший креативный воспитатель;
Лучший воспитатель, применяющий инновационные и информационные технологии;
Каждый из пяти победителей, занявших первые места, поощряется денежным призом в размере 11 млн сумов. Призеры, которые заняли второе место, получат семь млн сумов, а обладатели третьего места - 4,5 млн сумов.
В конкурсе приняли участие учителя узбекского, русского, каракалпакского, казахского и английского языков.
"В последние годы большое внимание уделяется системе дошкольного образования. Принята госпрограмма "Первый шаг", для обеспечения прозрачности внедрена электронная система идентификации. Также уделено внимание внедрению нововведений в электронном портфолио учителей, участвовавших в конкурсе", — говорит эксперт.
Также победители и призеры конкурса, имеющие среднее специальное, профессиональное образование, получают право на поступление в вузы Узбекистана по направлению "дошкольное образование" без экзаменов.