https://uz.sputniknews.ru/20221022/v-tashkente-nagradili-luchshix-vospitateley-detsadov-uzbekistana-29376836.html

В Ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов Узбекистана

В Ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов Узбекистана

В конкурсе приняли участие педагоги узбекского, русского, каракалпакского, казахского и английского языков.

2022-10-22T19:05+0500

2022-10-22T19:05+0500

2022-10-22T19:05+0500

общество

ташкент

воспитательница

детский сад

республика

русский язык

узбекский язык

учителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/16/29374925_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cf10d81133232aef60e869ec97d2580c.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В пятницу в Ташкенте наградили победителей республиканского конкурса "Лучший воспитатель года 2022", сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что конкурс проходил 20-21 октября, его проводило министерство дошкольного образования Узбекистана. Так, в нем участвовали 70 педагогов, которые победили в районных и городских этапах.Таким образом, лучшие воспитатели республики были определны в следующих номинациях:Каждый из пяти победителей, занявших первые места, поощряется денежным призом в размере 11 млн сумов. Призеры, которые заняли второе место, получат семь млн сумов, а обладатели третьего места - 4,5 млн сумов.В конкурсе приняли участие учителя узбекского, русского, каракалпакского, казахского и английского языков.Также победители и призеры конкурса, имеющие среднее специальное, профессиональное образование, получают право на поступление в вузы Узбекистана по направлению "дошкольное образование" без экзаменов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в ташкенте наградили лучших воспитателей детсадов республики в конкурсе приняли участие педагоги узбекского русского каракалпакского казахского и английского языков