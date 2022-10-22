https://uz.sputniknews.ru/20221022/v-uzbekistane-ejegodno-budut-vydelyat-50-milliardov-sumov-na-pitevoe-vodosnabjenie-29372809.html

В Узбекистане ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов на питьевое водоснабжение

В Узбекистане ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов на питьевое водоснабжение

Что включает в себя новый законопроект по обеспечению населенных пунктов питьевым водоснабжением - читайте в нашем материале.

2022-10-22T13:43+0500

2022-10-22T13:43+0500

2022-10-22T13:43+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Начиная с будущего года, ежегодно в рамках государственного социального заказа планируется выделять средства в размере 50 млрд сумов на обеспечение централизованным питьевым водоснабжением населенных пунктов.Проект постановления правительства, предусматривающий меры по дальнейшему совершенствованию оказания услуг питьевого водоснабжения, разработало министерство коммунального обслуживания. Документ находится на общественном обсуждении до 1 ноября.Согласно документу, будет введен новый порядок реализации проектов централизованного водоснабжения населенных пунктов с участием ННО (негосударственных некоммерческих организаций) и иных институтов гражданского общества в рамках государственного социального заказа.При этом Минжилкомобслуживания проводит конкурс на определение руководителя каждого проекта по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на основе государственного социального заказа. С организацией-победителем заключается договор.Также создание адресного перечня объектов по обеспечению питьевой водой населенных пунктов возложено на Совет министров Каракалпакстана и областные хокимияты, а также ННО, которые будут руководить проектом.Проекты будут финансироваться в рамках Государственной инвестиционной программы.Напомниме: 22 июля этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О питьевом водоснабжении и отведении сточных вод". В 2022 году на строительно-монтажные работы на 791 объектах планируется выделить свыше двух трлн сумов из Госбюджета и $245,2 млн из средств международных финансовых институтов (МФИ).Всего до конца года планируется построить и реконструировать 6,5 тысячи км сетей питьевого водоснабжения и канализации, а также 763 водных и канализационных сооружений.

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Sputnik Узбекистан

в узбекистане ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов на питьевое водоснабжение что включает в себя новый законопроект по обеспечению населенных пунктов питьевым водоснабжением