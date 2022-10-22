https://uz.sputniknews.ru/20221022/vstrecha-uzbeksko-tadjikskoy-demarkatsionnoy-komissii-proshla-v-namangane--podrobnosti--29374129.html

Встреча узбекско-таджикской демаркационной комиссии прошла в Намангане – подробности

Встреча узбекско-таджикской демаркационной комиссии прошла в Намангане – подробности

Что обсудили стороны в ходе встречи – читайте в нашем материале.

2022-10-22T15:44+0500

2022-10-22T15:44+0500

2022-10-22T15:44+0500

политика

наманган

границы

узбекистан

таджикистан

комиссия

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В пятницу в Намангане завершилась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии. Об этом сообщает ИА "Дунё".Известно, что встреча проходила с 16 по 21 октября. Стороны обсудили демаркационные работы и подготовили предложения по проект демаркационной линии межгосударственной границы.Сообщается, что встреча состоялась в атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам работы комиссии был подписан соответствующий протокол. Следующее заседание рабочих групп совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии запланировано провести в Таджикистане.

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встреча узбекско таджикской демаркационной комиссии прошла в намангане подробности что обсудили стороны в ходе встречи