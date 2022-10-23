https://uz.sputniknews.ru/20221023/keldierova-stala-vitse-chempionkoy-turnira-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-abu-dabi-29376623.html
Келдиерова стала вице-чемпионкой турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби
Келдиерова стала вице-чемпионкой турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби
В ОАЭ стартовал турнир серии "Большого шлема" по дзюдо".
2022-10-23T09:02+0500
2022-10-23T09:02+0500
2022-10-23T09:02+0500
спорт
абу-даби
турнир "большого шлема"
чемпионат
дзюдо
оаэ
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Диера Келдиерова в первый стартовый день турнира серии "Большого шлема" по дзюдо завоевала призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Так, узбекистанская дзюдоистка выиграла серебряную медаль в весовой категории до 52 кг. В финале она встретилась в французской спортсменкой Астрид Гнето и уступила ей в упорной борьбе.Таким образом, это уже четвертая по счету награда узбекистанки на турнирах такого ранга. Благодаря завоеванной медали Келдиерова получает 700 очков в мировом рейтинге дзюдоистов и 350 очков в олимпийский зачет для Игр 2024 года в Париже.
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келдиерова стала вице-чемпионкой турнира большого шлема в абу даби в оаэ стартовал турнир серии большого шлема по дзюдо
келдиерова стала вице-чемпионкой турнира большого шлема в абу даби в оаэ стартовал турнир серии большого шлема по дзюдо
Келдиерова стала вице-чемпионкой турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби
В ОАЭ стартовал турнир серии "Большого шлема" по дзюдо".
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik
. Узбекистанская спортсменка Диера Келдиерова в первый стартовый день турнира серии "Большого шлема" по дзюдо завоевала призовое место. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что турнир проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Так, узбекистанская дзюдоистка выиграла серебряную медаль в весовой категории до 52 кг. В финале она встретилась в французской спортсменкой Астрид Гнето и уступила ей в упорной борьбе.
Таким образом, это уже четвертая по счету награда узбекистанки на турнирах такого ранга. Благодаря завоеванной медали Келдиерова получает 700 очков в мировом рейтинге дзюдоистов и 350 очков в олимпийский зачет для Игр 2024 года в Париже.