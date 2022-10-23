https://uz.sputniknews.ru/20221023/keldierova-stala-vitse-chempionkoy-turnira-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-abu-dabi-29376623.html

Келдиерова стала вице-чемпионкой турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби

Келдиерова стала вице-чемпионкой турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби

В ОАЭ стартовал турнир серии "Большого шлема" по дзюдо".

2022-10-23T09:02+0500

2022-10-23T09:02+0500

2022-10-23T09:02+0500

спорт

абу-даби

турнир "большого шлема"

чемпионат

дзюдо

оаэ

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Диера Келдиерова в первый стартовый день турнира серии "Большого шлема" по дзюдо завоевала призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Так, узбекистанская дзюдоистка выиграла серебряную медаль в весовой категории до 52 кг. В финале она встретилась в французской спортсменкой Астрид Гнето и уступила ей в упорной борьбе.Таким образом, это уже четвертая по счету награда узбекистанки на турнирах такого ранга. Благодаря завоеванной медали Келдиерова получает 700 очков в мировом рейтинге дзюдоистов и 350 очков в олимпийский зачет для Игр 2024 года в Париже.

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келдиерова стала вице-чемпионкой турнира большого шлема в абу даби в оаэ стартовал турнир серии большого шлема по дзюдо