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https://uz.sputniknews.ru/20221023/shoygu-provel-telefonnye-peregovory-s-britanskim-ministrom-oborony-29393062.html
Шойгу провел телефонные переговоры с британским министром обороны
Шойгу провел телефонные переговоры с британским министром обороны
Министр обороны России озвучил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной" бомбы.
2022-10-23T21:07+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщает РИА Новости.В телефонном разговоре Сергей Шойгу озвучил озабоченност по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".Ранее министр обороны созвонился с коллегами из Франции и Турции. Шойгу также довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.Перед этим Шойгу также провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
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сергей шойгу провел переговоры телефонные министр обороны великобритании бен уоллес турция франция пентагон сша
сергей шойгу провел переговоры телефонные министр обороны великобритании бен уоллес турция франция пентагон сша

Шойгу провел телефонные переговоры с британским министром обороны

21:07 23.10.2022 (обновлено: 22:33 23.10.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу, архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России озвучил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной" бомбы.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщает РИА Новости.
В телефонном разговоре Сергей Шойгу озвучил озабоченност по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".

"Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сказано в сообщении.

Ранее министр обороны созвонился с коллегами из Франции и Турции. Шойгу также довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.
Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.
Перед этим Шойгу также провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
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