https://uz.sputniknews.ru/20221023/toksikolog-rasskazal-kak-populyarnye-napitki-vzaimodeystvuyut-s-lekarstvami-29378380.html
Токсиколог рассказал, как популярные напитки взаимодействуют с лекарствами
Токсиколог рассказал, как популярные напитки взаимодействуют с лекарствами
Напитки могут усиливать или ослаблять действие лекарств, а также провоцировать тяжелые побочные эффекты, предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
2022-10-23T08:03+0500
2022-10-23T08:03+0500
2022-10-23T08:03+0500
это интересно
лекарства
лекарство
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16023367_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_470e152698b7e6000ad6e64e128bb837.jpg
В любом чае или соке присутствуют химически активные вещества, которые могут взаимодействовать с лекарством, отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.В качестве примера он привел смерть пациента из США, принимавшего препарат для снижения уровня холестерина вместе с грейпфрутовым соком.По словам токсиколога, жидкость, которой мы запиваем лекарство, может усиливать или ослаблять его действие.Другой пример – кофеин, который отлично сочетается с обезболивающими препаратами, продолжил врач.В инструкции к лекарственному препарату всегда указано, какими напитками его можно запивать, добавил он. Самый лучший вариант – действовать так, как рекомендуется в этом документе, подчеркнул токсиколог.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16023367_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7b67996844350cee984aecc8699de27d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
токсиколог рассказал как популярные напитки взаимодействуют с лекарствами напитки могут усиливать или ослаблять действие лекарств а также провоцировать тяжелые побочные эффекты, предупредил врач терапевт высшей категории токсиколог алексей водовозов чем запивать лекарства можно ли запивать лекарства зеленым чаем кофе соком апельсиновым яблочным грейпфрутовым обезболивающие
токсиколог рассказал как популярные напитки взаимодействуют с лекарствами напитки могут усиливать или ослаблять действие лекарств а также провоцировать тяжелые побочные эффекты, предупредил врач терапевт высшей категории токсиколог алексей водовозов чем запивать лекарства можно ли запивать лекарства зеленым чаем кофе соком апельсиновым яблочным грейпфрутовым обезболивающие
Токсиколог рассказал, как популярные напитки взаимодействуют с лекарствами
Напитки могут усиливать или ослаблять действие лекарств, а также провоцировать тяжелые побочные эффекты, предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
В любом чае или соке присутствуют химически активные вещества, которые могут взаимодействовать с лекарством, отметил в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
В качестве примера он привел смерть пациента из США, принимавшего препарат для снижения уровня холестерина вместе с грейпфрутовым соком.
"Существует так называемое лекарственное взаимодействие. Самая известная история – с грейпфрутовым соком. В 2004 году в США человек принимал статины и внезапно умер от печеночной недостаточности. Оказалось, что он переехал с севера США на юг и решил вести максимально здоровый образ жизни, поэтому выпивал по 2-2,5 литра свежевыжатого грейпфрутового сока в день. Одновременно он принимал препарат аторвастатин, который ему назначили для снижения уровня холестерина. Выяснилось, что вещества, которые есть в соке, в частности, бергамоттин, замедляли распад аторвастатина в печени. После этого во всем мире, в том числе в нашей стране, новые лекарственные средства обязательно проверяются на совместимость, в частности, с грейпфрутовым соком. Таких тонкостей и подводных камней довольно много", – рассказал Водовозов.
По словам токсиколога, жидкость, которой мы запиваем лекарство, может усиливать или ослаблять его действие.
"Например, если мы препараты железа запиваем зеленым чаем, то получаем существенное снижение биодоступности железа за счет того, что в чае гигантское количество самых разнообразных химически активных веществ. Они взаимодействуют с лекарством, и мы получаем некие последствия. Но если то же железо запивать апельсиновым соком, то биодоступность препарата повысится. За счет того, что в соке много органических кислот, железо будет всасываться намного лучше", – уточнил Водовозов.
Другой пример – кофеин, который отлично сочетается с обезболивающими препаратами, продолжил врач.
"Если человек пьет что-то обезболивающее, какой-нибудь привычный нестероидный противовоспалительный препарат, и запивает его кофе, то голова быстрее перестанет болеть, температура снизится на более продолжительное время, и противовоспалительный эффект будет сильнее. Это происходит благодаря неизвестному пока механизму. Сейчас это стали специально использовать: в некоторые комбинированные обезболивающие препараты входит кофеин", – пояснил специалист.
В инструкции к лекарственному препарату всегда указано, какими напитками его можно запивать, добавил он. Самый лучший вариант – действовать так, как рекомендуется в этом документе, подчеркнул токсиколог.