https://uz.sputniknews.ru/20221023/toksikolog-rasskazal-kak-populyarnye-napitki-vzaimodeystvuyut-s-lekarstvami-29378380.html

Токсиколог рассказал, как популярные напитки взаимодействуют с лекарствами

Токсиколог рассказал, как популярные напитки взаимодействуют с лекарствами

Напитки могут усиливать или ослаблять действие лекарств, а также провоцировать тяжелые побочные эффекты, предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

2022-10-23T08:03+0500

2022-10-23T08:03+0500

2022-10-23T08:03+0500

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В любом чае или соке присутствуют химически активные вещества, которые могут взаимодействовать с лекарством, отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.В качестве примера он привел смерть пациента из США, принимавшего препарат для снижения уровня холестерина вместе с грейпфрутовым соком.По словам токсиколога, жидкость, которой мы запиваем лекарство, может усиливать или ослаблять его действие.Другой пример – кофеин, который отлично сочетается с обезболивающими препаратами, продолжил врач.В инструкции к лекарственному препарату всегда указано, какими напитками его можно запивать, добавил он. Самый лучший вариант – действовать так, как рекомендуется в этом документе, подчеркнул токсиколог.

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