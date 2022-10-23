https://uz.sputniknews.ru/20221023/uzbekistantsy-smogut-uvidet-solnechnoe-zatmenie--29389864.html

Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение

Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение

Затмение можно будет наблюдать 25 октября на всей территории республики.

2022-10-23T18:02+0500

2022-10-23T18:02+0500

2022-10-23T18:02+0500

общество

солнечное затмение

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение 25 октября, сообщили корреспонденту Sputnik Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.Ташкенте оно начнется в 15.23 по местному времени. Максимальной фазы достигнет в 16.34. В этот момент Луна закроет 75% диска Солнца.Конец затмения для Ташкента произойдет 17.39. Однако это будет уже через 8 минут после захода обоих небесных светил за горизонт.Наблюдать за явлением ученые советуют с использование солнечного светофильтра. Идеальный вариант — маска для сварочных работ или закопченное стекло.Следующее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Узбекистане, произойдет 2 августа 2027 года.Читайте также: Осень в Гиссарском заповеднике – фото

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