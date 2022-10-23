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https://uz.sputniknews.ru/20221023/uzbekistantsy-smogut-uvidet-solnechnoe-zatmenie--29389864.html
Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение
Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение
Затмение можно будет наблюдать 25 октября на всей территории республики.
2022-10-23T18:02+0500
2022-10-23T18:02+0500
общество
солнечное затмение
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение 25 октября, сообщили корреспонденту Sputnik Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.Ташкенте оно начнется в 15.23 по местному времени. Максимальной фазы достигнет в 16.34. В этот момент Луна закроет 75% диска Солнца.Конец затмения для Ташкента произойдет 17.39. Однако это будет уже через 8 минут после захода обоих небесных светил за горизонт.Наблюдать за явлением ученые советуют с использование солнечного светофильтра. Идеальный вариант — маска для сварочных работ или закопченное стекло.Следующее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Узбекистане, произойдет 2 августа 2027 года.Читайте также: Осень в Гиссарском заповеднике – фото
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узбекистан ташкент солнечное затмение астрономический институт академии наук
узбекистан ташкент солнечное затмение астрономический институт академии наук

Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение

18:02 23.10.2022
© AP Photo / Seth WenigЧастичное солнечное затмение на Манхэттене, Нью-Йорк
Частичное солнечное затмение на Манхэттене, Нью-Йорк - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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Затмение можно будет наблюдать 25 октября на всей территории республики.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение 25 октября, сообщили корреспонденту Sputnik Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.
Ташкенте оно начнется в 15.23 по местному времени. Максимальной фазы достигнет в 16.34. В этот момент Луна закроет 75% диска Солнца.
Конец затмения для Ташкента произойдет 17.39. Однако это будет уже через 8 минут после захода обоих небесных светил за горизонт.
Наблюдать за явлением ученые советуют с использование солнечного светофильтра. Идеальный вариант — маска для сварочных работ или закопченное стекло.
Следующее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Узбекистане, произойдет 2 августа 2027 года.
Читайте также: Осень в Гиссарском заповеднике – фото
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