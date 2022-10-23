https://uz.sputniknews.ru/20221023/uzbekistantsy-smogut-uvidet-solnechnoe-zatmenie--29389864.html
Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение
Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение
Затмение можно будет наблюдать 25 октября на всей территории республики.
2022-10-23T18:02+0500
2022-10-23T18:02+0500
2022-10-23T18:02+0500
общество
солнечное затмение
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение 25 октября, сообщили корреспонденту Sputnik Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.Ташкенте оно начнется в 15.23 по местному времени. Максимальной фазы достигнет в 16.34. В этот момент Луна закроет 75% диска Солнца.Конец затмения для Ташкента произойдет 17.39. Однако это будет уже через 8 минут после захода обоих небесных светил за горизонт.Наблюдать за явлением ученые советуют с использование солнечного светофильтра. Идеальный вариант — маска для сварочных работ или закопченное стекло.Следующее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Узбекистане, произойдет 2 августа 2027 года.Читайте также: Осень в Гиссарском заповеднике – фото
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узбекистан ташкент солнечное затмение астрономический институт академии наук
узбекистан ташкент солнечное затмение астрономический институт академии наук
Узбекистанцы смогут увидеть солнечное затмение
Затмение можно будет наблюдать 25 октября на всей территории республики.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik.
Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение 25 октября, сообщили корреспонденту Sputnik
Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.
Ташкенте оно начнется в 15.23 по местному времени. Максимальной фазы достигнет в 16.34. В этот момент Луна закроет 75% диска Солнца.
Конец затмения для Ташкента произойдет 17.39. Однако это будет уже через 8 минут после захода обоих небесных светил за горизонт.
Наблюдать за явлением ученые советуют с использование солнечного светофильтра. Идеальный вариант — маска для сварочных работ или закопченное стекло.
Следующее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Узбекистане, произойдет 2 августа 2027 года.