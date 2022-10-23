https://uz.sputniknews.ru/20221023/veter-i-pyl-prognoz-pogody-na-23-oktyabrya-29381213.html
Ветер и пыль: прогноз погоды на 23 октября
Ветер и пыль: прогноз погоды на 23 октября
Погоду на территории Узбекистана по-прежнему определяют воздушные массы из Поволжья.
2022-10-23T10:57+0500
2022-10-23T10:57+0500
2022-10-23T10:57+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. На погоду в Узбекистане продолжают влиять влажные и холодные воздушные массы из Поволжья.Как сообщает Гидрометеорологическая служба республики, в воскресенье в Бухарской и Навоийской областях и в горных районах местами пройдет дождь. Ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем будет лишь 12-17 градусов, а в горах – 4-9 градусов тепла.В Ташкенте временами дождь, ветер может усилиться до 12-15 метров в секунду, воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.
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погода прогноз погоды ветер дождь пыльный поземок температура воздуха
погода прогноз погоды ветер дождь пыльный поземок температура воздуха
Ветер и пыль: прогноз погоды на 23 октября
Погоду на территории Узбекистана по-прежнему определяют воздушные массы из Поволжья.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. На погоду в Узбекистане продолжают влиять влажные и холодные воздушные массы из Поволжья.
Как сообщает
Гидрометеорологическая служба республики, в воскресенье в Бухарской и Навоийской областях и в горных районах местами пройдет дождь. Ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем будет лишь 12-17 градусов, а в горах – 4-9 градусов тепла.
В Ташкенте временами дождь, ветер может усилиться до 12-15 метров в секунду, воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.