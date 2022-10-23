https://uz.sputniknews.ru/20221023/vremya-ch-kak-unichtojenie-energeticheskoy-infrastruktury-ukrainy-skajetsya-na-vsu-29378550.html

Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?

Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?

Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы.

2022-10-23T10:05+0500

2022-10-23T10:05+0500

2022-10-23T10:05+0500

видео

украина

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/15/29365833_7:0:1909:1070_1920x0_80_0_0_c2bb66ed99cc685f8199578938b4e6e8.png

Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение? Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

время ч как уничтожение энергетической инфраструктуры украины скажется на всу многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды оставляя без электричества многие необходимые всу для ведения боевых действий системы