https://uz.sputniknews.ru/20221023/vremya-ch-kak-unichtojenie-energeticheskoy-infrastruktury-ukrainy-skajetsya-na-vsu-29378550.html
Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?
Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?
Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы.
2022-10-23T10:05+0500
2022-10-23T10:05+0500
2022-10-23T10:05+0500
видео
украина
энергетика
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение? Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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время ч как уничтожение энергетической инфраструктуры украины скажется на всу многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды оставляя без электричества многие необходимые всу для ведения боевых действий системы
время ч как уничтожение энергетической инфраструктуры украины скажется на всу многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды оставляя без электричества многие необходимые всу для ведения боевых действий системы
Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?
Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение? Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".