https://uz.sputniknews.ru/20221024/29389994.html
В Мосуле нашли мраморные рисунки возрастом 2,7 тыс. лет — фото
В Мосуле нашли мраморные рисунки возрастом 2,7 тыс. лет — фото
Плиты найдены неподалеку от Мосула, где в древности располагался ассирйский город Ниневия. По оценкам ученых, возраст плит - около 2700 лет.
2022-10-24T07:00+0500
2022-10-24T07:00+0500
2022-10-24T07:00+0500
фото
археологические раскопки
ирак
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фото ирак мосул ассирия ниневия мраморные плиты узор
фото ирак мосул ассирия ниневия мраморные плиты узор
В Мосуле нашли мраморные рисунки возрастом 2,7 тыс. лет — фото
Плиты найдены неподалеку от Мосула, где в древности располагался ассирйский город Ниневия. По оценкам ученых, возраст плит — около 2700 лет.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.
Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.