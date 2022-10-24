В Мосуле нашли мраморные рисунки возрастом 2,7 тыс. лет — фото

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Плиты найдены неподалеку от Мосула, где в древности располагался ассирйский город Ниневия. По оценкам ученых, возраст плит — около 2700 лет.