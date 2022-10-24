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https://uz.sputniknews.ru/20221024/29389994.html
В Мосуле нашли мраморные рисунки возрастом 2,7 тыс. лет — фото
В Мосуле нашли мраморные рисунки возрастом 2,7 тыс. лет — фото
Плиты найдены неподалеку от Мосула, где в древности располагался ассирйский город Ниневия. По оценкам ученых, возраст плит - около 2700 лет.
2022-10-24T07:00+0500
2022-10-24T07:00+0500
фото
археологические раскопки
ирак
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фото ирак мосул ассирия ниневия мраморные плиты узор
фото ирак мосул ассирия ниневия мраморные плиты узор

В Мосуле нашли мраморные рисунки возрастом 2,7 тыс. лет — фото

07:00 24.10.2022
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Плиты найдены неподалеку от Мосула, где в древности располагался ассирйский город Ниневия. По оценкам ученых, возраст плит — около 2700 лет.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Рабочий очищает мраморную плиту с узором найденную в древнем ассирийском городе Ниневии.

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