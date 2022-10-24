https://uz.sputniknews.ru/20221024/dokumentalnyy-film-ob-istorii-i-obychayax-uzbekistana-byl-predstavlen-v-parije-29407728.html

Документальный фильм об истории и обычаях Узбекистана был представлен в Париже

Документальный фильм об истории и обычаях Узбекистана был представлен в Париже

Премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки в Лувре "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".

2022-10-24T15:04+0500

2022-10-24T15:04+0500

2022-10-24T15:04+0500

культура

узбекистан

париж

фильм

история

обычаи

документальный фильм

премьера

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Фонд культуры и искусства в понедельник представил в Париже новый документальный фильм "Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии". Он был создан совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр. Об этом сообщила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Известно, что премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", которая пройдет в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года.Глава Центра исламской цивилизации в Узбекистане Шоазим Миноваров рассказал о важности выставки и процессе подготовки к ней.Также Миноваров сообщил, что на выставке будет представлен "религиозный экспонат, заслуживающий особого упоминания — это Коран Большого Лянгара".По словам главы Центра исламкой цивилизации, в общей сложности в коллекцию входят более 320 лучших экспонатов.

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документальный фильм об истории и обычаях узбекистана был представлен в париже премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки в лувре сокровища оазисов узбекистана на пересечении караванных путей