Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20221024/dokumentalnyy-film-ob-istorii-i-obychayax-uzbekistana-byl-predstavlen-v-parije-29407728.html
Документальный фильм об истории и обычаях Узбекистана был представлен в Париже
Документальный фильм об истории и обычаях Узбекистана был представлен в Париже
Премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки в Лувре "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".
2022-10-24T15:04+0500
2022-10-24T15:04+0500
культура
узбекистан
париж
фильм
история
обычаи
документальный фильм
премьера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/18/29405522_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d5e82b7bf30360bc292f3bb632ed379c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Фонд культуры и искусства в понедельник представил в Париже новый документальный фильм "Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии". Он был создан совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр. Об этом сообщила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Известно, что премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", которая пройдет в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года.Глава Центра исламской цивилизации в Узбекистане Шоазим Миноваров рассказал о важности выставки и процессе подготовки к ней.Также Миноваров сообщил, что на выставке будет представлен "религиозный экспонат, заслуживающий особого упоминания — это Коран Большого Лянгара".По словам главы Центра исламкой цивилизации, в общей сложности в коллекцию входят более 320 лучших экспонатов.
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/18/29405522_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c9e1ab8ee60aacea3005e531f31a86c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
документальный фильм об истории и обычаях узбекистана был представлен в париже премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки в лувре сокровища оазисов узбекистана на пересечении караванных путей
документальный фильм об истории и обычаях узбекистана был представлен в париже премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки в лувре сокровища оазисов узбекистана на пересечении караванных путей

Документальный фильм об истории и обычаях Узбекистана был представлен в Париже

15:04 24.10.2022
© Телеграм канал Саиды МирзиёевойФонд культуры и искусства представил новый документальный фильм "Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии".
Фонд культуры и искусства представил новый документальный фильм Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2022
© Телеграм канал Саиды Мирзиёевой
Подписаться на
НовостиTelegram
Премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки в Лувре "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Фонд культуры и искусства в понедельник представил в Париже новый документальный фильм "Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии". Он был создан совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр. Об этом сообщила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

"Работа режиссёра Живко Даракчиева и сценариста Ива Нилли погружает зрителей в истории, обычаи и тайны невероятных мест и знакомит с богатой культурой Узбекистана. Этот фильм, как завораживающий калейдоскоп прошлого и настоящего, открывает нам новую перспективу", — рассказывает Мирзиёева.

Известно, что премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", которая пройдет в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года.
Глава Центра исламской цивилизации в Узбекистане Шоазим Миноваров рассказал о важности выставки и процессе подготовки к ней.
"После тщательной подготовки, мы с нетерпением ждём это событие. Как следует из названия выставки — "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", на ней будут представлены артефакты, предметы культуры и искусства, отражающие практически все периоды нашей истории, начиная с самых древних — настенных фресок Варахши и Афросиаба — до предметов современности", — отметил он.
Также Миноваров сообщил, что на выставке будет представлен "религиозный экспонат, заслуживающий особого упоминания — это Коран Большого Лянгара".
"Предполагается, что Коран датируется VIII-X веками. Есть даже гипотезы, что он мог быть написан раньше Корана Мусхафа Усмана. Интерес всего мира к страницам этой священной книги, которые будут представлены на выставке, очень велик", — подчеркнул он.
По словам главы Центра исламкой цивилизации, в общей сложности в коллекцию входят более 320 лучших экспонатов.

"Тот факт, что Узбекистан будет представлен на такой масштабной выставке, сделает нашу страну более узнаваемой, повысит к ней интерес, к её культуре и истории. Это послужит большой рекламой для развития туризма. Чем лучше люди узнают друг друга через выставки, взаимное общение, тем сильнее взаимное доверие. А доверие открывает двери для других областей сотрудничества", — заключил Миноваров.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0