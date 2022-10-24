Документальный фильм об истории и обычаях Узбекистана был представлен в Париже
© Телеграм канал Саиды МирзиёевойФонд культуры и искусства представил новый документальный фильм "Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии".
Премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки в Лувре "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Фонд культуры и искусства в понедельник представил в Париже новый документальный фильм "Узбекистан: путешествие вне времени по Центральный Азии". Он был создан совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр. Об этом сообщила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
"Работа режиссёра Живко Даракчиева и сценариста Ива Нилли погружает зрителей в истории, обычаи и тайны невероятных мест и знакомит с богатой культурой Узбекистана. Этот фильм, как завораживающий калейдоскоп прошлого и настоящего, открывает нам новую перспективу", — рассказывает Мирзиёева.
Известно, что премьера фильма приурочена к открытию масштабной выставки "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", которая пройдет в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года.
Глава Центра исламской цивилизации в Узбекистане Шоазим Миноваров рассказал о важности выставки и процессе подготовки к ней.
"После тщательной подготовки, мы с нетерпением ждём это событие. Как следует из названия выставки — "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", на ней будут представлены артефакты, предметы культуры и искусства, отражающие практически все периоды нашей истории, начиная с самых древних — настенных фресок Варахши и Афросиаба — до предметов современности", — отметил он.
Также Миноваров сообщил, что на выставке будет представлен "религиозный экспонат, заслуживающий особого упоминания — это Коран Большого Лянгара".
"Предполагается, что Коран датируется VIII-X веками. Есть даже гипотезы, что он мог быть написан раньше Корана Мусхафа Усмана. Интерес всего мира к страницам этой священной книги, которые будут представлены на выставке, очень велик", — подчеркнул он.
По словам главы Центра исламкой цивилизации, в общей сложности в коллекцию входят более 320 лучших экспонатов.
"Тот факт, что Узбекистан будет представлен на такой масштабной выставке, сделает нашу страну более узнаваемой, повысит к ней интерес, к её культуре и истории. Это послужит большой рекламой для развития туризма. Чем лучше люди узнают друг друга через выставки, взаимное общение, тем сильнее взаимное доверие. А доверие открывает двери для других областей сотрудничества", — заключил Миноваров.