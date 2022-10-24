https://uz.sputniknews.ru/20221024/kot-larri-s-dauning-strit-jdet-ikru-i-lobsterov-ot-novogo-premera-britanii--29436747.html

Кот Ларри с Даунинг-стрит ждет икру и лобстеров от нового премьера Британии

Кот Ларри с Даунинг-стрит ждет икру и лобстеров от нового премьера Британии

Кот Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года.

2022-10-24T20:06+0500

2022-10-24T20:06+0500

2022-10-24T20:06+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Главный мышелов британского премьер-министра ждет икру и лобстеров в своем меню в связи с избранием Риши Сунака новым лидером страны, чье состояние оценивается в сотни миллионов фунтов.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Соединенного Королевства, после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым лидером правящей Консервативной партии и главой британского правительства.Так, британские СМИ неоднократно рассказывали, что жена Сунака Акшата Мурти "богаче самой королевы", ведь ее отец - индийский миллиардер Нараяна Мурти, основавший в Индии крупную IT-компанию Infosys. Из-за состояния жены в размере более 700 миллионов фунтов тогдашний глава минфина не раз подвергался шквалу критики. В апреле этого года Акшату обвинили в уклонении от уплаты налогов на зарубежные доходы.Напомним: кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

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