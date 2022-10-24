https://uz.sputniknews.ru/20221024/kriticheskix-povrejdeniy-v-rayone-kaxovskoy-ges-posle-ukrainskogo-obstrela-net-29409059.html

Критических повреждений в районе Каховской ГЭС после украинского обстрела нет

Критических повреждений в районе Каховской ГЭС после украинского обстрела нет

Украинские войска выпутили 19 ракет по Новой Каховке в понедельник.

2022-10-24T17:46+0500

2022-10-24T17:46+0500

2022-10-24T17:46+0500

специальная военная операция россии в донбассе

гэс

украина

обстрел

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет. Гидроэлектростанция продолжает свою работу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Так, в понедельник ВСУ выпустили 19 ракет Ольха и HIMARS по Новой Каховке, при этом три из них попали в Каховскую ГЭС.По словам главы администрации Новой Каховки, плановый сброс воды продолжатся.

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Sputnik Узбекистан

критических повреждений в районе каховской гэс после украинского обстрела нет украинские войска выпутили 19 ракет по новой каховке в понедельник