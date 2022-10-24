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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221024/kriticheskix-povrejdeniy-v-rayone-kaxovskoy-ges-posle-ukrainskogo-obstrela-net-29409059.html
Критических повреждений в районе Каховской ГЭС после украинского обстрела нет
Критических повреждений в районе Каховской ГЭС после украинского обстрела нет
Украинские войска выпутили 19 ракет по Новой Каховке в понедельник.
2022-10-24T17:46+0500
2022-10-24T17:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
гэс
украина
обстрел
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет. Гидроэлектростанция продолжает свою работу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Так, в понедельник ВСУ выпустили 19 ракет Ольха и HIMARS по Новой Каховке, при этом три из них попали в Каховскую ГЭС.По словам главы администрации Новой Каховки, плановый сброс воды продолжатся.
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критических повреждений в районе каховской гэс после украинского обстрела нет украинские войска выпутили 19 ракет по новой каховке в понедельник
критических повреждений в районе каховской гэс после украинского обстрела нет украинские войска выпутили 19 ракет по новой каховке в понедельник

Критических повреждений в районе Каховской ГЭС после украинского обстрела нет

17:46 24.10.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2022
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Украинские войска выпутили 19 ракет по Новой Каховке в понедельник.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет. Гидроэлектростанция продолжает свою работу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Так, в понедельник ВСУ выпустили 19 ракет Ольха и HIMARS по Новой Каховке, при этом три из них попали в Каховскую ГЭС.
"Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет", - приводит РИА Новости слова Леонтьева.
По словам главы администрации Новой Каховки, плановый сброс воды продолжатся.
"ГЭС работает и будет продолжать работать. Каховскую ГЭС строили серьезно. Она уже на протяжении пяти месяцев подвергается многочисленным ударам со стороны Украины", - подчеркнул Леонтьев.
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