https://uz.sputniknews.ru/20221024/mejdunarodnyy-festival-nauka-0-proydet-v-uzbekistane-29436231.html

Международный фестиваль Наука 0+ пройдет в Узбекистане

Международный фестиваль Наука 0+ пройдет в Узбекистане

Как будет проходить международный фестиваль в Ташкенте - читайте в нашем материале.

2022-10-24T20:47+0500

2022-10-24T20:47+0500

2022-10-24T20:47+0500

общество

узбекистан

фестиваль

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Фестиваль Наука 0+ пройдет в Ташкенте в рамках Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Об этом сообщают организаторы мероприятия.Известно, что в рамках фестиваля пройдут научно-популярные лекции ведущих ученых, интерактивные выставки научных достижений, виртуальные лаборатории, увлекательные научные спектакли, дискуссии о будущем человечества, показ научных фильмов, соревнования роботов, квизы, квесты и многое другое.Так, мероприятие будет проходить в Ташкентском политехническом музее, филиале МГУ имени М.В. Ломоносова, филиале РХТУ имени Д.И. Менделеева, Ташкентском химико-технологическом институте и других научно-образовательных организациях республики.Так, на главной площадке, в Ташкентском политехническом музее запланированы следующие мероприятия:29-30 октября:Помимо основной площадки, в рамках фестиваля будет проводиться множество мероприятий на внешних площадках. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте.Партнером мероприятия является Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Вход на фестиваль – свободный.

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