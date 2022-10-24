https://uz.sputniknews.ru/20221024/mejdunarodnyy-festival-nauka-0-proydet-v-uzbekistane-29436231.html
Международный фестиваль Наука 0+ пройдет в Узбекистане
Международный фестиваль Наука 0+ пройдет в Узбекистане
Как будет проходить международный фестиваль в Ташкенте - читайте в нашем материале.
2022-10-24T20:47+0500
2022-10-24T20:47+0500
2022-10-24T20:47+0500
общество
узбекистан
фестиваль
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Фестиваль Наука 0+ пройдет в Ташкенте в рамках Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Об этом сообщают организаторы мероприятия.Известно, что в рамках фестиваля пройдут научно-популярные лекции ведущих ученых, интерактивные выставки научных достижений, виртуальные лаборатории, увлекательные научные спектакли, дискуссии о будущем человечества, показ научных фильмов, соревнования роботов, квизы, квесты и многое другое.Так, мероприятие будет проходить в Ташкентском политехническом музее, филиале МГУ имени М.В. Ломоносова, филиале РХТУ имени Д.И. Менделеева, Ташкентском химико-технологическом институте и других научно-образовательных организациях республики.Так, на главной площадке, в Ташкентском политехническом музее запланированы следующие мероприятия:29-30 октября:Помимо основной площадки, в рамках фестиваля будет проводиться множество мероприятий на внешних площадках. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте.Партнером мероприятия является Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Вход на фестиваль – свободный.
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международный фестиваль наука 0+ пройдет в узбекистане как будет проходить международный фестиваль в ташкенте как принять участие сколько стоит фонд алишера усманова
международный фестиваль наука 0+ пройдет в узбекистане как будет проходить международный фестиваль в ташкенте как принять участие сколько стоит фонд алишера усманова
Международный фестиваль Наука 0+ пройдет в Узбекистане
Как будет проходить международный научный фестиваль в Ташкенте - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
Фестиваль Наука 0+ пройдет в Ташкенте в рамках Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Об этом сообщают
организаторы мероприятия.
Известно, что в рамках фестиваля пройдут научно-популярные лекции ведущих ученых, интерактивные выставки научных достижений, виртуальные лаборатории, увлекательные научные спектакли, дискуссии о будущем человечества, показ научных фильмов, соревнования роботов, квизы, квесты и многое другое.
Так, мероприятие будет проходить в Ташкентском политехническом музее, филиале МГУ имени М.В. Ломоносова, филиале РХТУ имени Д.И. Менделеева, Ташкентском химико-технологическом институте и других научно-образовательных организациях республики.
Так, на главной площадке, в Ташкентском политехническом музее запланированы следующие мероприятия:
11:00 - 12:00: мастер-класс "Химия в быту";
13:00 - 14:00: мастер-класс "Основы робототехники";
15:00 - 16:00: мастер-класс "Мир под микроскопом";
в перерывах между мастер-классами - интерактивная викторина на тему химии;
все время: молекулярный бар и фотозона.
Помимо основной площадки, в рамках фестиваля будет проводиться множество мероприятий на внешних площадках. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте
.
Партнером мероприятия является Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Вход на фестиваль – свободный.