https://uz.sputniknews.ru/20221024/mirziyoev-i-manturov-obsudili-rabotu-uzbeksko-rossiyskoy-mejpravitelstvennoy-komissii--29429688.html

Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии

Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии

Какие вопросы обсудили глава Узбекистана и министр промышленности и торговли России во время встречи - читайте в нашем материале.

2022-10-24T16:24+0500

2022-10-24T16:24+0500

2022-10-24T16:24+0500

политика

шавкат мирзиёев

денис мантуров

межправительственные консультации

встреча

промышленность

торговля

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию России во главе с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии Денисом Мантуровым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в ходе встречи стороны рассмотрели основные результаты работы комиссии, в том числе продвижение проектов взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Мирзиёев и Мантуров отметили важность дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли, реализации проектов кооперации в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, химической, фармацевтической, текстильной, пищевой и других отраслях.Кроме этого, была достигнута договоренность о подготовке двусторонней Программы по расширению практического партнерства ведущих предприятий Узбекистана и России.

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мирзиёев и мантуров обсудили работу узбекско российской межправительственной комиссии встреча как прошла биография что обсудили какие вопросы обсудили глава узбекистана и министр промышленности и торговли россии во время встречи