https://uz.sputniknews.ru/20221024/mirziyoev-i-manturov-obsudili-rabotu-uzbeksko-rossiyskoy-mejpravitelstvennoy-komissii--29429688.html
Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии
Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии
Какие вопросы обсудили глава Узбекистана и министр промышленности и торговли России во время встречи - читайте в нашем материале.
2022-10-24T16:24+0500
2022-10-24T16:24+0500
2022-10-24T16:24+0500
политика
шавкат мирзиёев
денис мантуров
межправительственные консультации
встреча
промышленность
торговля
узбекистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/18/29403330_0:85:1280:806_1920x0_80_0_0_4aac8bef491a3004a995d71a7a6719e9.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию России во главе с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии Денисом Мантуровым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в ходе встречи стороны рассмотрели основные результаты работы комиссии, в том числе продвижение проектов взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Мирзиёев и Мантуров отметили важность дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли, реализации проектов кооперации в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, химической, фармацевтической, текстильной, пищевой и других отраслях.Кроме этого, была достигнута договоренность о подготовке двусторонней Программы по расширению практического партнерства ведущих предприятий Узбекистана и России.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/18/29403330_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_63d1b3a77925ad4ed296ee6796e7dc99.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев и мантуров обсудили работу узбекско российской межправительственной комиссии встреча как прошла биография что обсудили какие вопросы обсудили глава узбекистана и министр промышленности и торговли россии во время встречи
мирзиёев и мантуров обсудили работу узбекско российской межправительственной комиссии встреча как прошла биография что обсудили какие вопросы обсудили глава узбекистана и министр промышленности и торговли россии во время встречи
Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии
Какие вопросы обсудили глава Узбекистана и министр промышленности и торговли России во время встречи - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию России во главе с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии Денисом Мантуровым. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Так, в ходе встречи стороны рассмотрели основные результаты работы комиссии, в том числе продвижение проектов взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Мирзиёев и Мантуров отметили важность дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли, реализации проектов кооперации в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, химической, фармацевтической, текстильной, пищевой и других отраслях.
Кроме этого, была достигнута договоренность о подготовке двусторонней Программы по расширению практического партнерства ведущих предприятий Узбекистана и России.