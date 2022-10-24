https://uz.sputniknews.ru/20221024/rishi-sunak-avtomaticheski-stal-premerom-britanii-29434931.html
Риши Сунак автоматически стал премьером Британии
Риши Сунак автоматически стал премьером Британии
Новый премьер Британии является выпускником Оксфордского университета и ранее занимал должность министра финансов.
2022-10-24T18:08+0500
2022-10-24T18:08+0500
2022-10-24T19:43+0500
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Новым премьер-министром Великобритании стал экс-глава Минфина Риши Сунак. Об этом сообщил комитет правящей Консервативной партии.Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.Известно, что кандидатам для участия в выборах нужно было заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.Согласно решению комитета Консервативной партии, в том случае, если лишь одному кандидату удается заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов, он автоматически становится лидером партии и премьером Британии.Сообщается, что, несмотря на ожидания, экс-премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.Сейчас Риши Сунак, которому 42 года, стал самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.Так, занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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риши сунак автоматически стал премьером британии биография кто такой новый премьер британии является выпускником оксфордского университета и ранее занимал должность министра финансов
риши сунак автоматически стал премьером британии биография кто такой новый премьер британии является выпускником оксфордского университета и ранее занимал должность министра финансов
Риши Сунак автоматически стал премьером Британии
18:08 24.10.2022 (обновлено: 19:43 24.10.2022)
Новый премьер Соединенного Королевства является выпускником Оксфордского университета и ранее занимал должность министра финансов.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Новым премьер-министром Великобритании стал экс-глава Минфина Риши Сунак. Об этом сообщил комитет правящей Консервативной партии.
Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.
Известно, что кандидатам для участия в выборах нужно было заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.
Согласно решению комитета Консервативной партии, в том случае, если лишь одному кандидату удается заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов, он автоматически становится лидером партии и премьером Британии.
Сообщается, что, несмотря на ожидания, экс-премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон, не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.
Сейчас Риши Сунак, которому 42 года, стал самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.
Так, занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.