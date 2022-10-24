https://uz.sputniknews.ru/20221024/rojdenie-legendy-kak-delayut-znamenituyu-rishtanskuyu-keramiku--video-29393500.html

Рождение легенды: как делают знаменитую риштанскую керамику — видео

Рождение легенды: как делают знаменитую риштанскую керамику — видео

Легендарная риштанская керамика уже давно стала "визитной карточкой" Узбекистана. Корреспонденты Sputnik познакомились с процессом изготовления и росписи знаменитой посуды.

2022-10-24T08:58+0500

2022-10-24T08:58+0500

2022-10-24T08:58+0500

культура

керамика риштана

узбекские мастера

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ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Риштанская керамика уже давно стала визитной карточкой Узбекистана. С процессом изготовления, обжига и росписи знаменитых пиал и ляганов понаблюдали корреспонденты Sputnik.Для изготовления посуды мастера используют только чистую глину, без каких-либо добавок. Как и у всех других школ, у риштанской есть свои особенности в оформлении, набор символов и цветов.Каждый мастер в своей работе опирается не только на свою безграничную фантазию, но и на традицию той или иной школы.Волшебный процесс появления легендарной риштанской керамики — в нашем видео.

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видео узбекистан керамика риштана роспись фарфор обжиг