https://uz.sputniknews.ru/20221024/rossiya-lidiruet-po-importu-vinograda-iz-uzbekistana-29393322.html

Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана

Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана

С начала года РФ закупила в республике более 96 тонн винограда

2022-10-24T08:01+0500

2022-10-24T08:01+0500

2022-10-24T08:01+0500

общество

статистика

узбекистан

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экспорт

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ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. С начала 2022 года Узбекистан экспортировал около 180 тыс. тонн винограда, сообщает Государственный комитет по статистике. Это на 39,4 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.Республика поставила виноград в 49 стран на общую сумму $161 млн.Лидером по импорту винограда стала Россия – она закупила 96,8 тыс. тонн. На втором месте Казахстан – 37,8 тыс. тонн. На третьем – Кыргызстан – 12,2 тыс. тонн.В топ-10 также вошли Китай (6,3 тыс. тонн), Турция (5 тыс. тонн), ОАЭ (3,8 тыс. тонн), Беларусь (2,8 тыс. тонн), Ирак (2 тыс. тонн), Азербайджан (2,8 тыс. тонн) и Иран (1,8 тыс. тонн).

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