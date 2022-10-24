https://uz.sputniknews.ru/20221024/rossiya-lidiruet-po-importu-vinograda-iz-uzbekistana-29393322.html
Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана
Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана
С начала года РФ закупила в республике более 96 тонн винограда
2022-10-24T08:01+0500
2022-10-24T08:01+0500
2022-10-24T08:01+0500
общество
статистика
узбекистан
россия
виноград
экспорт
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ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. С начала 2022 года Узбекистан экспортировал около 180 тыс. тонн винограда, сообщает Государственный комитет по статистике. Это на 39,4 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.Республика поставила виноград в 49 стран на общую сумму $161 млн.Лидером по импорту винограда стала Россия – она закупила 96,8 тыс. тонн. На втором месте Казахстан – 37,8 тыс. тонн. На третьем – Кыргызстан – 12,2 тыс. тонн.В топ-10 также вошли Китай (6,3 тыс. тонн), Турция (5 тыс. тонн), ОАЭ (3,8 тыс. тонн), Беларусь (2,8 тыс. тонн), Ирак (2 тыс. тонн), Азербайджан (2,8 тыс. тонн) и Иран (1,8 тыс. тонн).
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия виноград статистика экспорт
узбекистан россия виноград статистика экспорт
Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана
С начала года РФ закупила в республике более 96 тыс. тонн винограда
ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. С начала 2022 года Узбекистан экспортировал около 180 тыс. тонн винограда, сообщает Государственный комитет по статистике. Это на 39,4 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Республика поставила виноград в 49 стран на общую сумму $161 млн.
Лидером по импорту винограда стала Россия – она закупила 96,8 тыс. тонн. На втором месте Казахстан – 37,8 тыс. тонн. На третьем – Кыргызстан – 12,2 тыс. тонн.
В топ-10 также вошли Китай (6,3 тыс. тонн), Турция (5 тыс. тонн), ОАЭ (3,8 тыс. тонн), Беларусь (2,8 тыс. тонн), Ирак (2 тыс. тонн), Азербайджан (2,8 тыс. тонн) и Иран (1,8 тыс. тонн).