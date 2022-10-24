https://uz.sputniknews.ru/20221024/uzbekistan-airways-uvelichit-kolichestvo-reysov-v-rossiyu-29430356.html

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Россию

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Россию

Авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов за счет наращивания полетов по традиционным направлениям и открытия новых.

2022-10-24T18:47+0500

2022-10-24T18:47+0500

2022-10-24T18:47+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

россия

рейс

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полет

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов до 280 в неделю. Больше всего рейсов будет увеличено в Россию. О планах по увеличению рейсов авиаперевозчика стало известно в ходе туристической конференции Discovering Uzbekistan, которая прошла в Самарканде.Так, авикомпания планирует увеличить количество полетов как за счет наращивания полетов по традиционным направлениям, так и открытия новых.Кроме этого, в ближайшее время авиакомпания начнет осуществлят полеты в Таиланд и Малайзию дважды в неделю.Также представитель авиперевозчика рассказал, что компания планирует более активно использовать аэропорт Самарканда, в том числе увеличить количество полетов в Казань и частоту региональных рейсов.Помимо прочего, Uzbekistan Airways в ближайшем будущем ожидает пополнение парка самолетов.

россия

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Sputnik Узбекистан

uzbekistan airways увеличит количество рейсов в россию авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов за счет наращивания полетов по традиционным направлениям и открытия новых