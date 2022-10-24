https://uz.sputniknews.ru/20221024/uzbekistan-airways-uvelichit-kolichestvo-reysov-v-rossiyu-29430356.html
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Россию
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Россию
Авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов за счет наращивания полетов по традиционным направлениям и открытия новых.
2022-10-24T18:47+0500
2022-10-24T18:47+0500
2022-10-24T18:47+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
россия
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов до 280 в неделю. Больше всего рейсов будет увеличено в Россию. О планах по увеличению рейсов авиаперевозчика стало известно в ходе туристической конференции Discovering Uzbekistan, которая прошла в Самарканде.Так, авикомпания планирует увеличить количество полетов как за счет наращивания полетов по традиционным направлениям, так и открытия новых.Кроме этого, в ближайшее время авиакомпания начнет осуществлят полеты в Таиланд и Малайзию дважды в неделю.Также представитель авиперевозчика рассказал, что компания планирует более активно использовать аэропорт Самарканда, в том числе увеличить количество полетов в Казань и частоту региональных рейсов.Помимо прочего, Uzbekistan Airways в ближайшем будущем ожидает пополнение парка самолетов.
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uzbekistan airways увеличит количество рейсов в россию авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов за счет наращивания полетов по традиционным направлениям и открытия новых
uzbekistan airways увеличит количество рейсов в россию авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов за счет наращивания полетов по традиционным направлениям и открытия новых
Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Россию
Авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов за счет наращивания полетов по традиционным направлениям и открытия новых.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов до 280 в неделю. Больше всего рейсов будет увеличено в Россию. О планах по увеличению рейсов авиаперевозчика стало известно в ходе туристической конференции Discovering Uzbekistan, которая прошла в Самарканде.
Так, авикомпания планирует увеличить количество полетов как за счет наращивания полетов по традиционным направлениям, так и открытия новых.
"Сегодня наша авиакомпания осуществляет 200 парных рейсов в неделю. В следующем году мы планируем увеличить их количество почти до 280. В частности, самолеты Uzbekistan Airways станут чаще летать в Россию (со 104 рейсов до 130), Турцию (с 27 до 32), Казахстан (с 14 до 19), Кыргызстан (до пяти рейсов), Европу (с 11 до 14), Саудовскую Аравию (с семи до 14), Объединенные Арабские Эмираты (с семи до 12), Корею (с пяти до семи), Индию (с четырех до восьми) и Египет (до двух)", – рассказал специалист отдела туризма авиакомпании Алишер Богабеков.
Кроме этого, в ближайшее время авиакомпания начнет осуществлят полеты в Таиланд и Малайзию дважды в неделю.
"Надеемся, что с нового года будут возобновлены рейсы в Китай. Предполагается, что это будет четыре рейса в неделю", – добавил Богабеков.
Также представитель авиперевозчика рассказал, что компания планирует более активно использовать аэропорт Самарканда, в том числе увеличить количество полетов в Казань и частоту региональных рейсов.
Помимо прочего, Uzbekistan Airways в ближайшем будущем ожидает пополнение парка самолетов.