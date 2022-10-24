В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Мероприятие проводится при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В понедельник в Конгресс-центре в Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана ICTWeek Uzbekistan 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Так, ежегодное мероприятие началось с саммита ICTWeek Uzbekistan, где с приветственной речью выступил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.
"Перед нами стоит большая задача. Превратить Узбекистан в IT-хаб в Центральной Азии. И этого мы сможем достичь только с помощью сотрудничества со странами. Также перед нами стоит большая цель - вывести экспорт страны в IT индустрии до $1 млрд. Для этого Узбекистан должен показать крупным компаниям возможности IT аутсорсинга внутри страны. И я уверен, что такая возможность будет", - заявил Шерматов.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Также в рамках Недели запланировано проведение международных форумов, семинаров и конференций, в том числе, совещание руководителей министерств и ведомств членов организации Тюркских государств и 28-е заседание совета глав Администрации связи регионального содружества в области связи (РСС).
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны "ICTEXPO".
Напомним: неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.