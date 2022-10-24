https://uz.sputniknews.ru/20221024/v-samarkande-startovala-nedelya-informatsionno-kommunikatsionnyx-texnologiy--foto-29403686.html

В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото

В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото

Мероприятие проводится при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

2022-10-24T13:05+0500

2022-10-24T13:05+0500

2022-10-24T13:05+0500

общество

самарканд

мероприятие

информационные технологии

министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В понедельник в Конгресс-центре в Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана ICTWeek Uzbekistan 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, ежегодное мероприятие началось с саммита ICTWeek Uzbekistan, где с приветственной речью выступил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.Также в рамках Недели запланировано проведение международных форумов, семинаров и конференций, в том числе, совещание руководителей министерств и ведомств членов организации Тюркских государств и 28-е заседание совета глав Администрации связи регионального содружества в области связи (РСС).Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны "ICTEXPO".Напомним: неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.

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Sputnik Узбекистан

в самарканде стартовала неделя информационно коммуникационных технологий мероприятие проводится при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики