Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221024/v-samarkande-startovala-nedelya-informatsionno-kommunikatsionnyx-texnologiy--foto-29403686.html
В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото
В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото
Мероприятие проводится при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.
2022-10-24T13:05+0500
2022-10-24T13:05+0500
общество
самарканд
мероприятие
информационные технологии
министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/18/29400087_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_d14fcc103620fd87bfbe7ab704445617.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В понедельник в Конгресс-центре в Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана ICTWeek Uzbekistan 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, ежегодное мероприятие началось с саммита ICTWeek Uzbekistan, где с приветственной речью выступил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.Также в рамках Недели запланировано проведение международных форумов, семинаров и конференций, в том числе, совещание руководителей министерств и ведомств членов организации Тюркских государств и 28-е заседание совета глав Администрации связи регионального содружества в области связи (РСС).Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны "ICTEXPO".Напомним: неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/18/29400087_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_316e70d8686f9897930041f750099316.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в самарканде стартовала неделя информационно коммуникационных технологий мероприятие проводится при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики
в самарканде стартовала неделя информационно коммуникационных технологий мероприятие проводится при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики

В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото

13:05 24.10.2022
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
В Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Подписаться на
НовостиTelegram
Мероприятие проводится при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В понедельник в Конгресс-центре в Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана ICTWeek Uzbekistan 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
В Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Так, ежегодное мероприятие началось с саммита ICTWeek Uzbekistan, где с приветственной речью выступил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.

"Перед нами стоит большая задача. Превратить Узбекистан в IT-хаб в Центральной Азии. И этого мы сможем достичь только с помощью сотрудничества со странами. Также перед нами стоит большая цель - вывести экспорт страны в IT индустрии до $1 млрд. Для этого Узбекистан должен показать крупным компаниям возможности IT аутсорсинга внутри страны. И я уверен, что такая возможность будет", - заявил Шерматов.

© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
В Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Также в рамках Недели запланировано проведение международных форумов, семинаров и конференций, в том числе, совещание руководителей министерств и ведомств членов организации Тюркских государств и 28-е заседание совета глав Администрации связи регионального содружества в области связи (РСС).
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022
В Конгресс-центре Silk Road Samarkand стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий Узбекистана — ICTWEEK UZBEKISTAN 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны "ICTEXPO".
Напомним: неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0